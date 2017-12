El Barça guanya a Vallecas i tanca l'any liderant la Primera Divisió femenina (1-2)

El Barça tanca l’any com a líder de la lliga femenina, després d’un sofert triomf al camp del Rayo Vallecano. L’equip de Fran Sánchez tanca un any històric, ja que va arribar a les semifinals de la Champions, per davant de l’Atlètic de Madrid a la lliga gràcies a la diferència de gols.

Esperonades pel triomf de l’Atlètic dissabte al camp del Llevant (0-4), el Barça ha sortit endollat contra un Rayo en un gran estat, doncs venia precisament de guanyar a l’Atlètic de Madrid en una de les sorpreses de la temporada. Patri Guijarro, amb un xut llunyà espectacular, ha fet el 0-1 als 25 minuts en un primer temps de domini català. El Rayo però, ha reaccionat a la segona part, aconseguint empatar en els millors moments de joc local (1-1, 55’). L’anglesa Toni Duggan, amb una gran vaselina, s’ha encarregat de donar el triomf a les dones entrenades per Fran Sánchez, amb el seu vuitè gol en lliga. La propera jornada ser el 7 de gener, contra el Llevant.

Cruel derrota de l'Espanyol

L’Espanyol de la seva part, tanca l’any ocupant la novena posició després de caure a casa amb el Madrid. Les jugadores de Bacardit s’han avançat-se gràcies a una diana de Dominika, però en els darrers minuts les madrilenyes han empatat, enduent-se el triomf en el darrer minut.