El Barça manté l’hegemonia a la Copa Catalunya (4-0)

Pot semblar fàcil, però no ho és. El Barça ha tornat a aixecar una nova Copa Catalunya, la sisena consecutiva, després de derrotar un Espanyol (4-0) que ha plantat cara però que no ha pogut oposar resistència real. Els gols d’Oshoala, Mariona, que ha marcat un doblet, i Claudia Pina han desencallat una final atractiva que ha comptat amb la presència de Quim Torra, el president de la Generalitat, a la llotja del Municipal de Palamós. Aquest títol és el desè en el palmarès de les blaugranes, que ja n’han guanyat cinc més que les seves rivals, que no el fan seu des del 2013. De les quinze edicions disputades, catorze han tingut a Barça i Espanyol com a protagonistes. Només l’Estartit, el 2010, va trencar el que ja sembla una norma. L’hegemonia blaugrana, però, és indiscutible.

Com ja van fer en la semifinal, les campiones no han trigat gens a anar per feina: La nigeriana Oshoala ha perdonat un gol cantat elevant massa la pilota en la primera jugada en què la noruega Caroline Graham Hansen, una de les novetats en l’onze de Cortés, ha desbordat per la banda esquerra. En la segona aparició de la noruega, Mimi s’ha hagut d’estirar per evitar problemes. Les blaugranes, que han prescindit de Hamraoui per donar entrada a Guijarro al costat de Putellas a la sala de màquines, han començat a imposar el seu to gràcies a la qualitat i a l’atreviment de l’Espanyol, que no s’ha quedat plegat de braços i ha sortit a mossegar amb una pressió molt avançada. En un derbi, tothom s’esforça una mica més. Sempre hi ha coses en joc: l’honor, l’orgull, la rivalitat o el fet de poder treure pit d’haver-te guanyat.

La valentia de les futbolistes de Jaspe, però, ha permès que les seves rivals, superades les línies de pressió, poguessin crear perill amb certa continuïtat. I no només amb la velocitat d’Oshoala, que descontrola a qualsevol. També ho ha fet gràcies a l’estratègia, perquè la fusta ha negat la rematada de cap de Mapi León. Al quart d’hora, el partit ja era un atac i gol. Però sense el gol, és clar. Les internades de Graham Hansen, la insistència de Mariona i un xut de Ouahabi, no han sigut suficients. Feia estona que Alexia Putellas s’havia posat el joc a la butxaca, però les blanc-i-blaves resistien, dempeus. Kath i Anna han fet un desplegament físic descomunal.

Fins que el talent, com si fos una força imparable, ha posat la final potes enlaire. En només sis minuts, Oshoala i Mariona han situat un 2-0 que l’Espanyol no ha tingut cap possibilitat de capgirar. Mentre la nigeriana, que ha marcat en tots els partits d’aquest estiu, ha aprofitat una magistral assistència de Putellas per fer-se un lloc entre Elba i Inés i superar Mimi, la mallorquina s’ha fet amb un mal rebuig de la portera blanc-i-blava per posar un dels dos llaços al trofeu. Lluny de conformar-se, el Barça ha continuat picant pedra. I si a la qualitat li afegeixes suor, l’equació només pot donar resultats positius. Mai es pot ser subcampió d’Europa per casualitat, és impossible. Graham Hansen ha sigut un autèntic malson i si el marcador no s’ha ampliat, és perquè Oshoala ha tingut la punteria desviada i a Aitana li ha faltat un punt de fe per creure’s més les continuacions de jugada. I l’Espanyol? Patint darrere de la pilota. Només una acció, massa fluixa, de Bau ha pogut inquietar Paños.

En la segona meitat, el Barça ha continuat a la seva. Jaspe ha introduït un triple canvi al descans, però el domini no ha canviat de peus. Graham Hansen ha obligat a intervenir Mariajo, que no ha pogut fer res amb el penal transformat per Mariona i que ha decidit del tot la final. A més a més, Letti ha deixat l’Espanyol amb una futbolista menys. Claudia Pina, en l'últim minut, ha fet més gran la golejada.