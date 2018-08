El Barça, presoner dels seus propis salaris

Ivan Rakitic espera un gest del Barça per tancar la porta del PSG. De fet, el migcampista croat segurament acceptarà seguir de blaugrana encara que no arribi cap millora de contracte, ja que tenia coll avall liderar el mig del camp de l’equip d’Ernesto Valverde abans de saber que el PSG s’interessava pels seus serveis, però aprofitarà l’interès dels francesos per veure si aconsegueix una millora de contracte. Seria la segona millora pactada pel Barça per a un dels seus futbolistes titulars en pocs dies, després de la de Sergio Busquets. La millora de contracte del jugador vallesà, promesa fa mesos, es farà oficial els pròxims dies, i el nou acord significarà que el futbolista tindrà contracte fins a la temporada 2022/23 amb una clàusula de rescissió superior als 500 milions d’euros.

“És un peix que es mossega la cua. Tenir bons jugadors provoca rebre ofertes. Necessites tenir els jugadors per guanyar títols, però aquests volen una millora de sou a canvi de rebutjar ofertes”, diuen des del club, on s’admet que s’afronten unes temporades complicades en què cal treballar fort per trobar noves fórmules d’ingressos de diners, ja que aquesta temporada es començarà a treballar fort en el projecte de l’Espai Barça. El club vol inaugurar el nou estadi Johan Cruyff de la ciutat esportiva i començar a enderrocar el Miniestadi els pròxims mesos, a més de començar a tenir a punt la infraestructura per fer obres al Camp Nou. El nou estadi segueix sense nom comercial, tot i que el calendari preveia haver fet ja una assemblea extraordinària per sotmetre a votació la marca que donaria cognom a l’estadi durant un període de més de 20anys. Les negociacions, però, continuen obertes. Ja fa anys, des de l’àrea econòmica es va informar que el Barça hauria d’afrontar amb normalitat el fet de vendre futbolistes titulars. “Si sempre que arriba una oferta millores el sou, el jugador sap que mana i continuarà demanant”, expliquen extreballadors del club, que admeten que una cosa és parlar en fred, i l’altra, ser el responsable que marxi un titular. “Ningú vol passar a la història com el culpable que marxi un crac”, diuen al Barça.

Evitar que marxin els jugadors titulars ha provocat que el club sigui presoner dels salaris d’un primer equip que l’última temporada, 2017/18, ja van provocar que el club fes exercicis d’equilibris econòmics per poder quadrar el pressupost. Malgrat que els experts econòmics, i la mateixa FIFA, recomanen no destinar més del 70% dels ingressos de cada temporada als salaris dels jugadors professionals, l’última temporada el Barça va destinar el 84% dels ingressos als sous dels esportistes, i hi va sumar també els de les seccions. I això, en una temporada en què el club va aconseguir establir un nou rècord d’ingressos, 897 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment del 26% respecte a temporades anteriors. Aquest increment, això sí, ha sigut provocat sobretot pels milions rebuts pel fitxatge de Neymar pel PSG. Amb els augments de sou d’aquest estiu i les noves incorporacions, la massa salarial del primer equip blaugrana es podria disparar, en espera de veure com evoluciona el cas de jugadors com ara Rafinha, que podria marxar traspassat al Betis, o Rakitic. El Barça, doncs, podria gastar aquesta temporada més de 600 milions d’euros en sous d’esportistes professionals, dels quals més del 85% es destinen als futbolistes del primer equip. L’última temporada la xifra es va quedar en uns 588 milions d’euros, un nombre que seguirà creixent malgrat que han marxat homes com ara Javier Mascherano o Andrés Iniesta.

Rafinha, pendent del seu futur

Dins del club, la millora en la política esportiva després dels canvis d’aquest estiu, amb l’arribada d’Éric Abidal i Ramón Planes, ha permès calmar una mica l’ambient, ja que hi havia nervis sobre la incapacitat d’aturar els augments dels sous dels jugadors titulars, mentre que n’hi havia altres de suplents sense sortida. De fet, ara mateix, en espera dels últims moviments, el Barça ha rebut més diners pels futbolistes venuts aquest mercat d’estiu que els gastats per reforçar la plantilla d’un Ernesto Valverde que no vol perdre ni Rakitic, ni un Rafinha que veu com la possibilitat de marxar al Betis es refreda. El Barça prioritza vendre’l a canvi d’una bona xifra de diners, si toca perdre un futbolista a qui Valverde vol donar cert protagonisme aquesta temporada.

Mentre part de l’àrea esportiva treballa per trobar una sortida a jugadors com Alcácer, per acabar de guanyar diners, a altres despatxos es pensa com millorar el contracte de Rakitic, sense prendre mal. Cada temporada que passa el club és més presoner dels sous dels seus herois.