El Barça seguirà jugant la Lliga d’handbol

El Barça seguirà jugant la Lliga i la Copa Asobal malgrat la decisió de la secció d’abandonar l’Associació de Clubs d’Handbol (Asobal). El club blaugrana, gran potència de l’handbol estatal amb 27 títols de Lliga, els 10 últims de manera consecutiva, va anunciar el 30 de juny la seva decisió d’abandonar l’Asobal per mostrar així el seu rebuig a la gestió del president, Adolfo Aragonés. No ha sigut l’únic club, ja que també ha marxat el Ciutat de Logronyo. I cinc clubs més, el Bidasoa, l’Anaitasuna, l’Osca, el Benidorm i el Fraikin Granollers, van demanar en una carta la dimissió del president, reelegit el passat 7 de març per un nou mandat de quatre anys. L’equip vallesà de moment no ha abandonat l’Asobal, tot i que també ha mostrat la seva disconformitat per la falta de transparència i informació durant el període de confinament per la pandèmia del coronavirus. L’Assemblea de la Reial Federació Espanyola d’Handbol va aprovar el passat 13 de juny la proposta del Barça i el Bidasoa d’eliminar el requisit de ser membres de l’Asobal per disputar la Lliga. “Si el president hagués dimitit no ens en hauríem anat, perquè l’Associació té viabilitat i es podria impulsar un projecte més creïble. No vam tenir resposta a aquella carta i tot va anar a pitjor. Era una decisió complicada, però vam avisar que la prendríem”, ha explicat David Barrufet, responsable de l’handbol blaugrana.

La pròxima edició de la Lliga Asobal hauria de començar el 5 de setembre.