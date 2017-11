El Barça torna a Montreux 22 anys després

Després de superar amb algunes dificultats al Forte dei Marmi (2-0) al Palau en el partit inaugural de la Lliga Europea d'hoquei patins, els blaugranes es veuran les cares amb el Montreux suís aquest dissabte a la Salle Omnisport du Pierrier (19:00h), on no hi juguen des que van aixecar el seu últim trofeu de la Copa de les Nacions l'any 1995 (anteriorment l'havien guanyat el 1978 i el 1980), representant a la Federació Espanyola de Patinatge. Tot i això, l'últim precedent entre catalans i suïssos es remunta a una eliminatòria de la Copa CERS la temporada 1990/91, en la qual el Barça es va imposar guanyant els dos partits (10-5 al Palau i 5-11 a Suïssa).

El Montreux, fundat el 1911 i organitzador de la tradicional Copa de les Nacions, és un dels clubs més antics d'Europa i el més guardonat del país helvètic, amb 49 lligues, l'últim la temporada passada. L'històric equip suís, però, no guanyava la competició domèstica des del 1987, i aquesta temporada debuta a la Lliga Europea sota el nou format.

L'equip dirigit pel català Mateo de Ramón, tècnic del Tenerife campió de la Copa CERS l'any 2008, compta amb tres jugadors catalans més a la pista. L'ex internacional sub17 i sub 20 Xavier Terns, màxim golejador de l'equip amb 20 dianes en set partits; Arnau Bertran, format al SHUM Maçanet; i Marc Armero, que va jugar al Blanes.

En el seu debut a la màxima competició continental, el Montreux va encaixar una golejada (14-2) a la pista d'un Benfica que en aquesta segona jornada visitarà al Forte dei Marmi italià en l'altre partit del grup C.

La resta de la jornada europea

Al grup A, el Reus, que no va poder disputar la primera jornada davant el Viareggio, a causa de la suspensió del vol on havia de viatjar el conjunt italià, s'enfrontarà el dissabte (19:00h) a l'Iserlohn alemany, que en el primer partit va sortir golejat de la pista de l'Oliveirense (8-1).

El Vic, ara mateix, últim classificat del grup B després de la severa derrota contra el Porto (13-2), rep dissabte (16:00h) al Follonica italià; i en el grup D, el Liceo, que va debutar amb victòria (4-7) a la pista del campió italià, el Lodi, rebrà dissabte (19:00h) la visita de l'Sporting de Portugal, en el que serà el retorn de Toni Pérez, un dels jugadors més carismàtics del club gallec, a Riazor.

Pel que fa a la Copa CERS, els cinc equips catalans afronten la tornada dels setzens de final havent fet els deures en els seus compromisos de la primera jornada. El Vendrell rep al Coutras francès amb dos gols de renda, els mateixos que tenen el Voltregà i el Lleida amb el Remscheid i el Walsum alemanys respectivament, i l'Igualada amb el Sarzana italià; mentre que el Noia viatja a Darmstadt amb nou gols d'avantatge.