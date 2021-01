El Barça parteix com a gran favorit per endur-se la Supercopa

Després del periple viscut en els últims dies, les jugadores del Barça per fi són a Almeria. El temporal Filomena va deixar atrapat a Madrid l'equip blaugrana, que va aconseguir tornar a Barcelona aquest mateix dilluns. Amb dos dies menys de preparació, el conjunt català s'enfronta a l'Atlètic de Madrid (19 h, Esport3 i Teledeporte) en les semifinals de la Supercopa d'Espanya.

Les jugadores dirigides per Lluís Cortés només s'han pogut exercitar dues vegades sobre la gespa després d'arribar de la capital espanyola, però, tot i això, les sensacions són bones. "L'equip arriba molt bé. Vam poder tornar a Barcelona i realitzar un entrenament que va ser bastant bo. Tenim moltes ganes de lluitar fins al final i totes les jugadores estem al 100%", ha defensat la portera blaugrana, Sandra Paños, abans de l'enfrontament. Conscients que tot el que ha passat en les últimes hores les pot afectar de cara al matx, Marta Torrejón ha volgut tallar de soca-rel la polèmica. "Estem molt contentes d'haver pogut arribar a temps. Volem deixar una mica enrere tot el que ha passat. Falten poc més de 24 h per al partit i l'important és el que tenim per davant".

"Estic convençut que no serà un resultat com el 6-1 de l’últim partit de Sánchez Vera"

El títol de la Supercopa va ser l'únic que va poder celebrar el conjunt de Lluís Cortés la temporada passada, donat que la Lliga es va acabar suspenent i l'equip català es va proclamar campió fora del verd. "Per a nosaltres la Supercopa és un títol molt important. Hem arribat a un punt en què sembla que s’ha normalitzat guanyar i no és gens fàcil ni normal. Hi ha molta feina darrere de cada partit i intentarem competir al màxim", ha reflexionat el tècnic de Balaguer. "Ens hauria agradat preparar el matx amb molt més temps, però som conscients que amb el calendari d’aquest any és molt difícil preparar els enfrontaments amb més de dos dies d’antelació, no només per les nevades sinó perquè és la realitat del calendari que tenim", afegeix.

L'objectiu de les blaugranes és revalidar el títol i el primer pas per fer-ho és signar una victòria contra l'equip matalasser a l'Estadi dels Jocs Mediterranis. En els últims anys, l'equip de blanc-i-vermell ha sigut el gran rival a batre. Ara, però, i amb l'antecedent del partit de Lliga de la jornada 7 en què les blaugranes van guanyar 3-0 l'equip madrileny, es fa cada cop més evident la distància entre els dos conjunts. Tot i això, Paños admet que no es relaxen: "Esperem un matx molt dur perquè ens hem enfrontat moltes vegades. Són partits que amb petits detalls es poden definir. Nosaltres ens esforçarem perquè es decanti de la nostra banda".

L'Atlètic canvia d'entrenador a 24 h del partit

Les jugadores blanc-i-vermelles, en la roda de premsa prèvia a l'enfrontament, han admès que cal reduir al màxim els errors durant el partit per poder plantar cara al Barça. "Sabem les virtuts que tenen, que són moltes, i on podem fer-los mal. Cal fer molt bé les coses, jugar els minipartits que hi ha dins d'un enfrontament i guanyar duels", ha explicat Amanda Sampedro, capitana blanc-i-vermella. L'equip madrileny, a més, haurà d'assumir la dificultat de readaptar-se al nou entrenador, Jose Luís Sánchez Vera. El tècnic, amb qui l'Atlètic va guanyar la Lliga la temporada 2018-2019, torna a agafar les regnes de la banqueta a vint-i-quatre hores del xiulet inicial de la semifinal.