El Barça Lassa cau a les semifinals de la Intercontinental contra el Carlos Barbosa brasiler

El Barça Lassa de futbol sala ha perdut les semifinals de la Copa Intercontinental de futbol sala. L'equip català no ha pogut amb el Carlos Barbosa brasiler, l'actual campió de la Copa Libertadores, en perdre per 3-1 a Tailàndia, seu del torneig. Després de perdre a la fase de grups contra el Magnus brasiler, el Barça va quedar segon de grup veient-se condemnat a jugar les semifinals contra el seu botxí ara fa dues temporades al mateix torneig, un Carlos Barbosa que no ha fallat.

Dyego ha posat per davant el Barça als 15 minuts de joc, però a la segona part els brasilers han imposat el seu joc. Douglinhas ha empatat i quan faltaven tot just tres minuts, amb els dos equips amb cinc faltes, Valdin ha fet el 2-1. El Barça, jugant amb porter-jugador, ha atacat sense sort i en el darrer minut Bruno Souza ha aprofitat la falta de defensa catalana per sentenciar. El Carlos Barbosa ara buscarà el seu quart títol de la Intercontinental, títol que el Barça no ha pogut guanyar mai. La final doncs, serà un duel brasiler entre el Carlos Barbosa i el Magnus futbol.