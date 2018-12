Barcelona, capital de la innovació esportiva

Barcelona s’està posicionant amb força com a referent mundial en esport i innovació. Un grapat d’iniciatives han contribuït a generar la percepció que la capital catalana s’està convertint en l’epicentre del sector, en una mena de Silicon Valley especialitzada. La transformació ha estat molt ràpida, però encara no ha tocat sostre.

El campus de Barcelona Tech City resumeix bona part de l’evolució de l’ecosistema. Asics s’ha incorporat al projecte establint-hi un innovador centre de desenvolupament, una acceleradora esportiva. La multinacional de vambes esportives ha engegat un programa per impulsar start-ups amb les quals desenvolupar iniciatives conjuntes. “Com a gran empresa tenim distribució, contactes i pressupost, i intentem fer servir tot això per innovar amb nous productes i noves idees”, explica Emilio Risques, responsable d’innovació de l’empresa.

Barcelona reuneix molts més casos d’èxit. Després de ser director d’innovació i de tecnologia del Comitè Olímpic dels Estats Units, Mounir Zok està impulsant amb Xavi Cortadellas i Jordi Ferré N3XT Sports, una consultora especialitzada en tecnologia i innovació aplicada a l’esport. “La nostra és una empresa nord-americana. Des del primer dia els socis fundadors van imaginar una empresa internacional amb mentalitat global. Volíem assentar-nos en una ciutat europea amb talent, que no generés rebuig per atreure nous projectes, amb bon clima, esportiva i saludable. Barcelona té tot això i, a més, els últims tres anys ha seduït grans empreses tecnològiques”, explica Zok, que destaca l’arribada d’Amazon i Facebook, l’arrelament de Mediapro, Atos i el Mobile World Congress o l’aposta tecnològica del Barça.

El portal tecnològic SportTechie.com, la Bíblia dels temes relacionats amb l’esport i la innovació, va escollir fa uns dies el Barça com a millor club del 2018. “En un moment en què els equips de tot el món confien en la tecnologia per aconseguir un avantatge competitiu, el Barça destaca com una organització que no només utilitza la tecnologia per al seu benefici propi, sinó també com un mitjà per millorar el futbol i la resta d’esports en general”, va reconèixer el jurat, que va destacar el Barça Innovation Hub. El projecte va néixer amb la voluntat de compartir el coneixement, d’obrir un món difícil com és el de l’alta competició i de connectar esports i tecnologia. “La nostra marca és molt forta i té bona salut, i la ciutat de Barcelona és molt rellevant. Volem liderar la innovació en el món de l’esport i jugar el nostre paper dins del sector. Nosaltres som el laboratori d’esports més gran del món, perquè tenim més de 2.000 esportistes de cinc esports professionals i de nou d’amateurs”, explica Javier Sobrino, director de planificació estratègica i innovació del club. “Tothom vol innovar, però el factor diferencial és disposar d’una metodologia d’implementació que permeti generar valor a les organitzacions, en aquest cas, esportives. La nostra visió es basa en compartir el coneixement per construir un ecosistema que ajudi no només el club sinó tota la indústria esportiva”, assegura Albert Mundet, responsable de coneixement del Barça Innovation Hub.

El creixement de l’àrea de ciències, medicina i tecnologia del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, que és pioner en moltes de les seves iniciatives, arrodoneix la influència d’una zona que encara té marge per créixer. Indescat, el clúster català de la indústria de l’esport, el Centre Internacional per a Emprenedors de Barcelona (ICEB) i Barcelona Activa fa temps que treballen per visibilitzar iniciatives interessants i per accentuar les virtuts d’un sector que ara comença a recollir els fruits de la feina feta en uns últims anys d’ebullició tecnològica.