Bartomeu: "Valverde és l'entrenador ideal"

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha defensat la gestió d'Ernesto Valverde durant una entrevista amb l'agència de notícies SNTV: "Valverde és l'entrenador ideal per liderar la combinació d'una generació de jugadors de certa edat amb els joves prometedors que hem portat aquesta temporada", ha dit just després que el tècnic hagués explicat que havien dinat junts i el president li havia assegurat que el seu càrrec no perillava.

Parlant del futur, Bartomeu ha dit: "En les pròximes dues o tres temporades el nostre líder continuarà sent Leo Messi. No hi ha cap dubte que Messi està bé, és jove, fort i ambiciós, així que no tinc cap dubte que jugarà amb nosaltres els pròxims tres, quatre o cinc anys. També és veritat que estan venint jugadors joves, ja sigui de fora o bé de La Masia, que pressionen molt, i això ens fa molt feliços perquè ens ajuda a preparar l'era post-Messi". De fet, Bartomeu creu que "Messi continuarà vinculat al club un cop es retiri".