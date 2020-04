Bartomeu demana fidelitat a la junta per evitar noves dimissions

Els noms dels sis directius del Barça que han presentat la seva dimissió aquesta setmana ja no apareixen a la pàgina web del club. Ja formen part del passat d’un club acostumat a viure nits de ganivets llargs, en què grups de directius confien que podran fer caure el president. Gairebé mai se’n surten. Josep Maria Bartomeu anunciarà aquests pròxims dies com queda reformada la seva junta directiva, ja que gairebé una setmana després de trucar a dos vicepresidents, Emili Rousaud i Enric Tombas, per comunicar-los que no els volia al seu costat, oficialment ningú ha ocupat les seves cadires. Jordi Moix, el responsable del projecte de l’Espai Barça i home de confiança de Bartomeu, serà l’encarregat d’ocupar la vicepresidència econòmica.

Bartomeu convocarà aquests pròxims dies la que serà la tercera junta directiva per videoconferència des de l’inici de la crisi sanitària, crisi que en el cas del Barça s’ha convertit també en crisi econòmica. Però primer Bartomeu volia tenir la seguretat que no li dimitiria ningú més. Ara mateix li queden 13 directius, motiu pel qual està obligat a incorporar com a mínim un directiu més per arribar al mínim de 14 que estableixen els estatuts. Si hagués dimitit algú més, tal com havia insinuat Emili Rousaud, hauria hagut de buscar més reforços a fora per tancar una directiva fidel. Bartomeu va trucar personalment als 13 directius que queden per saber si algú tenia dubtes o volia marxar. Tots van deixar clar que la seva intenció és seguir al seu costat aquests pròxims mesos.

Rousaud perd suports

Ahir, de fet, va ser un dia relativament tranquil, després d’uns dies esbojarrats en què Rousaud va dinamitzar l’entorn del club afirmant que algú “havia ficat la mà a la caixa” en el cas del Barçagate. Però de mica en mica Rousaud es queda sol. El primer dels altres directius dimitits que van desmarcar-se va ser Jordi Calsamiglia, que va dir que volia expressar la seva “total discrepància per les acusacions públiques de Rousaud que afecten l’honradesa i credibilitat de la junta”. “No és moment de fer acusacions públiques en relació a uns fets que estan sent objecte d’auditoria externa, que serà presentada en el moment que correspongui”, va afegir. Rousaud, de fet, va respondre a Calsamiglia puntualitzant que ell sempre ha “defensat que les factures es van fraccionar justament perquè quedessin amagades de la mateixa junta directiva” i que, “com a conseqüència, no seria coherent qüestionar l’honradesa de la junta”. És a dir, Rousaud defensa que la major part de la junta no sabia res de les famoses factures pagades a diferents empreses per monitoritzar les xarxes, un servei conegut com el cas Barçagate, ja que, a més de pagar un preu sorprenentment alt, les empreses van publicar continguts en què s’insultaven membres de l’oposició a la directiva.

Després de Calsamiglia, també Maria Teixidor es va desmarcar de Rousaud, en declaracions a l’agència Efe. “Vam acordar dimitir en el mateix moment perquè consideràvem que per al club era millor fer-ho en unitat d’acte i no que es produís una reguera de sortides. Després cadascú té els seus motius personals. Fins aquí és l’acció conjunta. Més enllà d’això, totes les accions i lectures a fer són absolutament individuals”, va explicar Teixidor, que va deixar clar que es desmarca “de les declaracions de Calsamiglia i Rousaud”. Teixidor, per cert, va admetre que no descarta en el futur aspirar a ser la primera dona a presidir el Barça. “A la vida no pots descartar mai res, el futur sempre s’ha d’escriure”, va dir amb un to conciliador. Va definir Josep Maria Bartomeu com una persona generosa i va assegurar que admira Quique Tombas, el ja exvicepresident econòmic, que també ha marxat del club guardant silenci.