Bartomeu trama una nova fugida endavant

La vergonyosa derrota de divendres a Lisboa davant del Bayern Munic (2-8), conseqüència de la nefasta gestió esportiva de les últimes temporades, deixa el Barça en una situació tan delicada com inexplorada en els seus 120 anys d’història. Si ja era difícil encarar el futur del club per la crisi del coronavirus i l’enorme desgast d’una directiva que esgota mandat en els pròxims mesos, ara l’empresa es complica molt més després d’una desfeta tan flagrant i dolorosa. Que l’equip podia ser eliminat de la Champions League contra un dels favorits entrava en els plans de gairebé tothom, però els fets de divendres a Da Luz exigiran conseqüències que van més enllà de fulminar l’entrenador, Quique Setién, una decisió que Josep Maria Bartomeu té previst executar en els pròxims dies. Serà la segona destitució en vuit mesos.

Algunes veus de l'entorn, però, indignades pel nou fracàs europeu, han trigat ben poc a demanar mesures més contundents. És el cas dels precandidats Joan Laporta i Víctor Font, que van fer servir les xarxes socials per exigir al president que dimiteixi immediatament perquè una gestora prioritzi la convocatòria d'eleccions. Els dos aspirants creuen que l'actual junta no pot encarregar-se de la regeneració que el Barça necessita a tots els nivells. Bartomeu, però, no té per ara cap intenció de deixar el club i espera que dilluns, a la reunió extraordinària que ha convocat per avaluar el desastre, els seus companys de directiva avalin la seva continuïtat fins a unes eleccions que, com a molt d'hora, se celebrarien al mes de març. El mandatari culer creu que queden moltes coses per fer abans de deixar la cadira a algú altre i que la desfeta del primer equip no té perquè dur-lo a fer un pas al costat.

Pochettino, a debat

El calendari electoral serà un dels punts més calents de la reunió de dilluns juntament amb el substitut de Quique Setién, a qui el club haurà d'indemnitzar perquè va signar contracte fins al 2021. Bartomeu té un acord verbal amb Mauricio Pochettino, que no té feina des que el Tottenham el va fer fora fa uns mesos a causa d'una derrota per 2-7 precisament contra el Bayern. L'entrenador argentí, amb passat a l'Espanyol –igual que Ramon Planes–, no fa el pes a un sector de la directiva, que és més partidari d'apostar per un entrenador de la casa com Francesc Xavier Garcia Pimienta. Xavi Hernández, ara mateix, és un objectiu inabastable. L'egarenc acaba de renovar amb l'Al-Sadd i no té una bona relació amb els actuals dirigents blaugranes.

Mentrestant, al vestidor ja han començat les vacances d'estiu després que l'expedició de Lisboa hagi tornat –en un bus d'incògnit– de l'aeroport de Barcelona a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, on s'han vist un parell de pancartes crítiques amb els jugadors. Un dels que no va anar a Portugal, Arthur Melo, que s'havia declarat en rebel·lia, ja ha arribat a un acord per rescindir el contracte amb el Barça per poder incorporar-se de seguida al Juventus.