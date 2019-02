Benzema i Asensio desinflen l’energia d’un gran Ajax

Dos gols fora de casa i victòria. El Reial Madrid tornarà d’Amsterdam amb un gran botí, un 1-2 que, si bé no acaba de reflectir la dosi de patiment que va haver de suportar davant d’un gran Ajax, li deixa l’eliminatòria de vuitens de final de la Champions ben encarrilada. La pitjor notícia per als blancs va ser la groga que impedirà Sergio Ramos jugar la tornada al Bernabéu. “Tocarà descansar, però esperem fer un altre bon partit per poder jugar en la següent ronda”, deia el capità madridista.

“És un grandíssim resultat”, refermava Ramos, encara sobre la gespa. I certament ho va ser, perquè al descans les coses no pintaven tan favorables per als blancs. L’Ajax, després d’alguns ensurts inicials, va aconseguir el comandament del matx gràcies a una pressió molt agressiva que va bloquejar els mecanismes de joc dels blancs. De Jong era l’ombra de Modric i sense la batuta del croat, l’equip no carburava. Benzema no entrava prou en joc i Casemiro patia en la trampa que, en cada salt, li parava Van de Beek. L’esforç de Neres, Ziyech i Schöne completava el parany traçat pels locals a la zona central. Amb Tagliafico perseguint Bale i sumant ajudes en espais interiors i Mazraoui vigilant les curses de Vinicius, el Madrid estava bloquejat.

El problema per a l’Ajax és que, quan va tenir el Madrid grogui, no el va saber ferir. Hauria pogut fer-ho a través de Schöne, però el seu remat va tocar l’escaire. Ziyech va disposar d’un clar mà a mà contra Courtois que el porter belga va salvar amb una magnífica intervenció. Del córner posterior va poder néixer l’1-0, però el VAR va anul·lar el gol en considerar que un jugador de l’Ajax, en posició de fora de joc, interferia sobre Courtois. “Soc un gran defensor del VAR”, advertia Ramos en acabar.

No estaven tan contents al Johan Cruyff Arena, on veien com el seu Ajax se seguia desgastant i no recollia premi a l’esforç. Neres va tornar a fallar davant Courtois, en el preludi del 0-1. En l’única acció que Modric va resoldre el duel amb De Jong, el Madrid va trobar oxigen en Reguilón i, ell, en Vinicius a la carrera. El brasiler va acabar regalant una pilota a Benzema que el francès va transformar en un obús a l’escaire.

L’Ajax va poder reenganxar-se al partit a través de Ziyech, que va rematar una gran centrada des de l’esquerra per fer l’1-1. L’entrada de Dolberg va sumar efectius a l’àrea per a l’Ajax, però el Madrid va trobar en Lucas Vázquez i Asensio el millor refugi. Precisament l’ex del Mallorca va acabar de rematar el gran resultat a Holanda amb l’1-2, en empènyer una magistral centrada de Carvajal des de la dreta. Era el minut 87 i el Madrid encara va veure com Dolberg perdonava l’empat, després d’una rematada tova, relliscant, quan s’havia quedat sol davant del porter.

3-0 per al Tottenham

Amb l’inici del segon temps i l’última embranzida, el Tottenham de Pochettino en va tenir prou per carregar-se el Borussia Dortmund (3-0). Son va obrir la llauna al minut 47 i Vertonghen i Llorente van sentenciar a les acaballes. Lloris havia salvat els anglesos en un parell d’accions al primer temps.