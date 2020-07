Bottas estrena la ‘nova normalitat’ amb victòria a Àustria

Valtteri Bottas va emportar-se ahir el Gran Premi d’Àustria en la posada en marxa de la Fórmula 1.218 dies després de l’última bandera de quadres. Nou curs en la nova era. El negoci es va reprendre abraçant el moment social, entre l’impacte coronavirus i una manifestació institucional contra el racisme amb la complicitat (selectiva) dels pilots minuts abans d’arrencar la volta de reconeixement.

Va ser tan significatiu veure Lewis Hamilton o Sebastian Vettel clavant el genoll a terra com veure la segona línia de la graella dreta per elecció pròpia, vestint una samarreta amb un eslògan corporativista que demostrava que el sentit comú encara genera debats. “No posaré el genoll a terra, però no vol dir que estigui menys compromès. Crec que els fets són més importants”, comentava Charles Leclerc en la prèvia. Tot són arestes en la nova normalitat d’un 2020 de malabars logístics, sense calendari tancat a partir del setembre, sense afició al circuit ni efectes de so enllaunats a peu de pista per dissimular les conseqüències d’una pandèmia global.

Retirades i alternatives

Cotxes, cotxes i cotxes, com l’essència ancestral. El traçat del Red Bull Ring de Spielberg va estar a l’altura d’un inici de gira gran. Va recordar el dinamisme de la disciplina en un ball d’incidències i de topades en l’u contra u dels avançaments. La dualitat d’apostar per neumàtics tous o mitjans i delimitar el moment boxs va enfonsar-se per les nou retirades, els tres safety cars i una sanció final a Lewis Hamilton que va fer que perdés la segona posició i quedés quart, fora del podi.

Mercedes mana sense doblet gràcies a Bottas, molt segur mantenint sempre el liderat de la cursa. El KO tècnic de Max Verstappen en la desena volta va generar un marge per als actors secundaris en la llista de les càbales. El segon lloc de Charles Leclerc podria ser circumstancial, perquè el seu Ferrari està lluny del ritme d’un primera espasa, però genera competència, com el primer podi en la trajectòria de Lando Norris i la cinquena posició del seu company a McLaren Carlos Sainz. Sergio Pérez (Racing Point), Pierre Gasly (Alpha Tauri), Esteban Ocon (Renault), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) i Sebastian Vettel (Ferrari) van completar el top ten. “És la millor manera de començar la temporada”, assegurava Bottas. Hamilton ja l’espera. Torna la lluita.