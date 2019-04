Busquets: "Messi ens ha marcat el camí amb el seu joc i els gols"

Sergio Busquets podrà jugar les semifinals. El migcampista de Badia, un dels dos jugadors que es podien perdre l'anada en cas de ser amonestats, ha jugat els 90 minuts, però no ha vist la groga. Tampoc l'ha vist Semedo, que ha jugat a la segona part. "S'havia parlat que intentaria evitar fer falta en cas de tenir el partit decidit, però no calia una substitució".

El jugador de Badia ha explicat: "Ells ens han donat un ensurt amb Rashford a la primera jugada", però ha vist un Barça "molt superior". "Després del gol, tot ha estat diferent. Hem sigut superiors, pressionant bé, jugant junts, i s'ha decidit el partit. Ha sigut un gran partit i ja no ens han fet mal", ha explicat un Busquets, que ha dit: "Jugar amb Messi és molt important. A més de marcar gols, ens ha marcat el camí amb el seu joc".

Sobre la derrota de la Juve, Busquets ha dit: "He vist que hi havia enrenou i he vist al marcador el gol de l'Ajax. No podem dir que és una sorpresa, és un equip espectacular. Contra el Madrid ja ho van demostrar". Finalment, ha afirmat que dona gairebé per fet que el Liverpool serà el rival a les semifinals.