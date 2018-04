Sergio Busquets: “El cop més dur que he rebut al Barça”

La prudència d’Ernesto Valverde, que mai dona un rival per mort, va convertir-se ahir en una realitat dolorosa per al FC Barcelona. Pocs eren els que confiaven que el Roma podria capgirar una eliminatòria que el Barça havia deixat encarada al Camp Nou amb un 4-1 en un partit, això sí, que va ser més vistós de resultat que de joc i sensacions. Com si d’una advertència enganyosa es tractés, el resultadisme que, de manera pragmàtica, havia donat els seus fruits fins ara, va quedar esborrat ahir en una desfeta a l’Estadi Olímpic de Roma que passarà a la història negativa del club: mai abans li havien remuntat un avantatge de tres gols al Barça en la dilatada història del club blaugrana a Europa.

El pitjor de tot plegat és que la desfeta blaugrana d’ahir se suma al 3-0 encaixat l’any passat a Torí, que venia precedit d’un altre resultat esgarrifant a domicili a la Lliga de Campions, el 4-0 al Parc dels Prínceps contra el PSG que es va oblidar gràcies a una nit màgica al Camp Nou que, al final, va acabar sent estèril. Amb l’eliminació d’ahir el Barça encadena tres temporades seguides caient als quarts de final de la Lliga de Campions: Roma (2018), Juventus (2017) i Atlètic de Madrid (2016). El 2015, això sí, es va guanyar l’última Champions League de l’entitat, amb un 3-1 a Berlín i amb Luis Enrique a la banqueta en la seva primera temporada com a tècnic blaugrana. La quarta derrota d’Ernesto Valverde en 51 partits al Barça va ser cruel.

Sergio Busquets, un dels capitans de l’equip, visiblement trist, va expressar la seva decepció després del partit: “Probablement ha sigut el cop més dur des que estic al Barça. Ha sigut molt dolorós, sobretot pel resultat que havíem aconseguit a l’anada”. El de Badia del Vallès, però, va voler mirar cap endavant: “La Lliga i la Copa aquesta nit no ens serveixen de consol, però intentarem acabar la temporada de la millor manera possible. Si guanyem aquests títols no serà una mala temporada, però queda tacada després del resultat d’aquesta nit”. “S’han de canviar les coses a Europa fora de casa”, va afegir.