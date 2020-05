El CAR de Sant Cugat es comença a desconfinar

El Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat ha reobert aquest dilluns les portes només per a esportistes d'alt nivell, que estan becats. El centre ha posat en marxa una limitació de l'aforament del 30% i diversos torns d'entrenament. L'objectiu és evitar que hi coincideixin més de 60 esportistes. La residència i el menjador es mantindran de moment tancats. A més, en aquest primer capítol del desconfinament encara no hi haurà concentracions.

651x366 Antonio Aparicio i Roser Tarragó / ENRIC FONTCUBERTA / EFE Antonio Aparicio i Roser Tarragó / ENRIC FONTCUBERTA / EFE

Després de més de dos mesos de confinament, un centenar d'esportistes d'alt nivell han reprès els entrenaments a les instal·lacions del CAR. La llista inclou waterpolistes, tenistes, atletes i nedadors. Abans d'accedir a l'interior del recinte tots els esportistes i entrenadors han hagut d'aturar-se a l'entrada, on han sigut identificats, se'ls ha mesurat la temperatura i se'ls ha informat sobre l'hora en què hauran de sotmetre's a la revisió mèdica. Amb l'objectiu de reduir al màxim el risc de contagi, s'ha netejat a fons tota la instal·lació i s'hi han incrementat les mesures higièniques amb l'adquisició de gels hidroalcohòlics i de mascaretes i guants per al personal. El CAR també ha incorporat senyalització addicional que recorda la necessitat de respectar la distància de seguretat o de caminar en el sentit dret de la marxa. En alguns espais, com els gimnasos, s'han penjat cartells per advertir els esportistes que no poden fer servir màquines adjacents.

651x366 Mertitxell Budó, a la dreta / ENRIC FONTCUBERTA / EFE Mertitxell Budó, a la dreta / ENRIC FONTCUBERTA / EFE

"Era molt important"

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha visitat aquest dilluns, acompanyada del secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras, el Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) de Sant Cugat del Vallès en el primer dia de reobertura després de tancar les portes fa més de dos mesos, arran de la crisi sanitària del covid-19. "Era molt important que aquestes instal·lacions poguessin reobrir, tot i les limitacions d’aforament del 30%, perquè els nostres atletes puguin començar a entrenar-se”, ha dit Budó.

El Govern va proposar la setmana passada al govern espanyol que, en l’evolució de la fase 0 a Barcelona ciutat i la zona metropolitana nord i sud, el CAR i els centres de tecnificació de la Generalitat poguessin obrir i “es va autoritzar”. En aquest sentit, la consellera ha anunciat que “aquest dilluns obre el CAR i al llarg d’aquesta setmana aniran obrint la resta de centres de tecnificació”. Durant la visita, Budó ha estat acompanyada pel director del CAR, Ramon Terrassa. En el recorregut, ha pogut comprovar les mesures adoptades per evitar contagis i ha parlat amb entrenadors i esportistes que s’han mostrat il·lusionats de poder tornar a practicar esport a les instal·lacions.