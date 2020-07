La nova sessió del COI arriba marcada per l'ajornament dels Jocs de Tòquio

El Comitè Olímpic Internacional (COI) es reunirà aquest divendres telemàticament per analitzar la situació en què es troben Jocs Olímpics de Tòquio 2021 després de l'ajornament a causa de la pandèmia del coronavirus. Les protestes polítiques dels atletes, els problemes de corrupció entre les federacions i l’elecció de nous membres i càrrecs marquen l’agenda de la 136a sessió del COI. Per primer cop, el congrés s'haurà de fer de manera telemàtica.

Les condicions en les quals es celebraran els Jocs l’any vinent és sens dubte el tema que més preocupa. Fins ara és coneguda la intenció de simplificar les Olimpíades per frenar el sobrecost derivat del nou calendari, però s’obren una sèrie d’interrogants als quals el COI i el seu president, Thomas Bach –en el seu últim any de mandat–, hauran de donar resposta. La gran incògnita és saber quins esports seran inclosos en la nova edició. En la mateixa línia, la decisió d’ajornar els Jocs de la Joventut de Dakar del 2022 al 2026 està pendent de ser aprovada, però no sembla irrevocable. La primera competició olímpica al continent africà ha resultat un fracàs.

L’halterofília i la boxa són dos esports que es troben en el punt de mira. Un informe del professor Richard McLaren, el mateix que va destapar els casos de dopatge a Rússia, va revelar que va existir corrupció a la Federació Internacional d’Halterofília: compra de vots, comptes ocults i encobriment de més de 40 casos de dopatge, incloent-hi medallistes. En el cas de la boxa, la federació es troba inhabilitada des del 2019 per les irregularitats econòmiques, administratives i arbitrals a càrrec de l’expresident Gafur Rakhimov, vinculat suposadament amb màfies de la droga.

Rússia, pendent

Per la seva banda, l’atletisme rus compleix el seu cinquè any de suspensió. Després de ser sancionada el 2015, la Federació Russa d’Atletisme havia de pagar a World Athletics una multa de 5 milions de dòlars com a pas previ per a la seva rehabilitació, i el termini finalitzava l'1 de juliol. El president Ievgueni Iurxenko va demanar un ajornament i després que no li fos concedit es va veure obligat a dimitir. L’Agència Mundial Antidopatge (AMA) va castigar Rússia amb quatre anys d’aïllament internacional, de manera que els esportistes russos només podran competir com a neutrals als Jocs de Tòquio 2021 i els Jocs d’Hivern de Pequín 2022.

Punys alçats i política

La regla 50 és un altre dels temes de discussió més rellevants. La Carta Olímpica prohibeix tota manifestació de propaganda política, religiosa o racial en qualsevol seu olímpica, però després de les protestes del món del esport per l’assassinat de George Floyd la situació ha canviar radicalment i s’ha obert un debat sobre quina ha de ser la postura de l’esport envers el racisme.

Pel que fa a les eleccions, Joan Antoni Samaranch i el turc Ugur Erdener compleixen els seus mandats com a vicepresidents del COI i hauran de ser reemplaçats. Samaranch doncs, deixarà la vicepresidència just el dia en que es celebra el centenari del naixement del seu pare, president del COI del 1980 al 2001.

Els aspirants a substituir-los són el singapurès Ng Ser Miang i l’australià John Coates. A més, l’assemblea olímpica votarà la seva pròpia ampliació amb cinc nous membres, entre els quals hi ha dos grans noms de la història de l’esport: la cubana María Caridad Colón i el britànic Sebastian Coe.

Finalment, el COI haurà de reorganitzar la seva agenda de cara als futurs esdeveniments. L’organisme va informar al juny que es trobava en converses amb les ciutats o regions interessades en acollir l’edició dels Jocs de l’hivern del 2030 i de l’estiu del 2032, i Barcelona es troba entre les clares candidates a celebrar els Jocs d’Hivern de 2030.