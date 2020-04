El Camp Nou tindrà un cognom comercial per primer cop durant un any per ajudar en la lluita contra el coronavirus

El Camp Nou tindrà un cognom comercial per primer cop, la temporada 2020-21. La junta directiva del club ha decidit cedir els 'title rights' del Camp Nou a la Fundació Barça per lluitar contra el coronavirus, durant una sola temporada. L'àrea comercial del club ja busca quina empresa voldria ser la protagonista del primer acord d'aquesta mena en la història del club, perquè fins ara els estadis del Barça mai havien dut un nom comercial. La idea del Barça era poder finançar una part del projecte de l'Espai Barça, el futur estadi del club, amb un cognom, però com que les obres s'han endarrerit aquesta possibilitat continua sent una opció de futur.

Abans, doncs, la idea és que el Camp Nou tingui un cognom la temporada 2020-21, però els beneficis econòmics es destinarien a ajudar la Fundació del Barça, i no pas a millorar l'economia del club. Segons el comunicat, la idea és "aconseguir uns ingressos que invertirà en projectes d’investigació i destinats a lluitar contra els efectes del covid-19 que es duen a terme a Catalunya i a la resta del món".

El Barça, a través de la Fundació, està duent a terme tot un seguit d’accions des de l’inici d’aquesta emergència sanitària i col·labora amb institucions, empreses i entitats amb recursos humans i materials. "La Fundació ha gestionat les accions contra el covid-19 que s’han fet en les últimes setmanes, com la campanya de conscienciació del club, la cessió d’instal·lacions, la col·laboració amb els partners del club com Tencent i Taiping per importar material sanitari, l’adaptació de programes per continuar mantenint en contacte els nens i nenes amb els seus educadors, difondre consells de prevenció del ciberbullying i organitzar trobades amb infants malalts de Sant Joan de Déu amb els nostres esportistes, per posar-ne alguns exemples", ha detallat.

Segons informa el club, aquesta cessió per una temporada del cognom comercial és compatible amb la comercialització dels title rights del futur Camp Nou per finançar el projecte de l’Espai Barça, tal com van aprovar els socis del club en el referèndum celebrat l’any 2014. Ara la Fundació treu al mercat aquest actiu dels title rights i "destinarà els ingressos que aporti un patrocinador al servei d’una causa imprescindible i en benefici de tots". "L'aportació servirà per crear un fons que es dividirà de la manera següent: una part es dedicarà a un projecte sobre el covid-19, impulsat pel mateix patrocinador, i la resta es repartirà entre altres projectes que s’estiguin desenvolupant de manera paral·lela".

Aquests projectes seran seleccionats per un comitè de seguiment integrat pel vicepresident primer del club i vicepresident de la Fundació, Jordi Cardoner Casaus, el vicepresident responsable de l'àrea comercial del club i patró de la Fundació, Oriol Tomàs, la directora general de la Fundació Barça, Maria Vallès, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, i el cap dels serveis mèdics del club, Ramon Canal, d’acord amb els criteris de selecció establerts. Aquest comitè també gestionarà el finançament d’aquests projectes, a través del fons que s’haurà creat a partir de l’import obtingut amb el patrocini.