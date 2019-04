L’exèrcit roig de Jürgen Klopp espera el Barça a semifinals

Després d’Old Trafford, Anfield Road. El camí del Barça cap a la final del Wanda Metropolitano continuarà passant per terres angleses, per tercer cop aquesta temporada. El Liverpool de Jürgen Klopp va fer bons els pronòstics i, després de guanyar el partit d’anada contra el Porto per 2-0, no va patir gens en el de tornada, golejant per 1-4. Els anglesos van situar-se 0-2 amb gols de Sadio Sané i Mohamed Salah. El gol local de Militao, als 69 minuts, no va espantar mai els ‘reds’, que van tornar el cop poc després marcant l'1 a 3 gràcies a Firminio, amb Van Dijk fent el 1-4 definitiu al final d'un partit molt còmode per als britànics.

El partit d’anada es jugarà al Camp Nou el 30 d’abril o el Primer de Maig, amb la tornada a Anfield el 7 o 8 de maig. La segona semifinal serà entre l’Ajax i el Tottenham Hotspur de Mauricio Pochettino, que va trencar el cor del Manchester City de Guardiola en un partit esbojarrat en què el VAR va trencar el cor del City no validant el gol de Sterling al minut 93, que donava la classificació als locals (4-3).

El Liverpool, que no guanya la Premier League anglesa des de l’any 1990, quan de fet la competició encara no tenia aquest nom, viu il·lusionat una temporada en què aspira a guanyar els dos trofeus més importants. La Lliga, on lluita amb un Manchester City que encara aspira a endur-se quatre títols aquesta temporada malgrat caure eliminat, i una Lliga de Campions en què ja va quedar la temporada passada a un pas de la glòria, perdent la final de Kíev contra el Madrid. Des que Jürgen Klopp va arribar al club d’Anfield, els ‘reds’ han recuperat el caràcter competitiu amb un joc elèctric que els converteix en un dels favorits per alçar la copa orelluda l'1 de juny al Wanda Metropolitano. “És un equip espectacular, és molt difícil competir contra un equip que juga a aquesta velocitat”, deia Sergio Busquets dimarts, convençut que el Porto no podria eliminar el Liverpool. I tenia raó. Malgrat deixar jugadors com Firmino i Henderson a la banqueta de sortida, l’equip de Jürgen Klopp no va patir en cap moment, superant els quarts de final sense despentinar-se. El Liverpool arriba ara a la cita contra un Barça que no s’enfronta als 'reds' des de la temporada 2006/07. L’historial entre dos clubs de llarga tradició, però, es tenyeix de color vermell cada cop que hi ha un duel. El Liverpool ha jugat quatre cops al Camp Nou en partit oficial i no hi ha perdut mai, amb dos triomfs i dos empats. El Barça ha guanyat dos cops a Anfield, amb una derrota i un empat, però no ha pogut eliminar mai en eliminatòria d’anada i de tornada un Liverpool que va superar torn a la UEFA, 1975/76, la UEFA 2000/01, i la Lliga de Campions 2006/07. A la temporada 2001/02, però, el Barça va guanyar el grup de la Lliga de Campions, en què els dos es van enfrontar.

651x366 Son, celebrant un dels seus gols contra el Manchester City / EFE Son, celebrant un dels seus gols contra el Manchester City / EFE

Els Spurs eliminen el Manchester City

Si l’eliminatòria entre el Liverpool i el Porto no va tenir història, el partit entre el Manchester City i el Tottenham Hotspur va ser elèctric. Després de perdre 1-0 en el partit d’anada, el City va sortir a totes a l’Etihad, amb De Bruyne i Sterling jugant a un gran nivell. Als 4 minuts de joc, de fet, Sterling ja havia marcat l'1-0 amb un xut amb rosca preciós, però en un inici de partit sense pausa, el Tottenham va capgirar el marcador ràpidament amb dos gols en tres minuts del coreà Heung-Min Son, el primer amb l’ajuda de la defensa local. Forçat a marcar tres gols per classificar-se, el City mai va defallir. Bernardo Silva va empatar ja als 11 minuts de joc. Sterling, després d’una assistència d’un De Bruyne omnipresent, va fer el 3-2 als 21 minuts. La segona part es va convertir en un atac-i-gol del City, que no es va aturar ni tant sols quan el Kun Agüero va fer el 4-2 (59’). Però el Tottenham, que semblava fora de combat, va marcar el 4-3 a falta de 12 minuts gràcies a una rematada de Fernando Llorente, que havia entrat pel lesionat Sissoko. Una rematada mig amb el maluc, mig amb el braç, en què l'àrbitre va consultar el VAR. Els atacs finals del City van permetre a Sterling fer el 5-3 però quan tothom ja el celebrava, el VAR va decretar un fora de joc que va trencar els somnis locals i va provocar la tercera decepció a la Champions de Guardiola amb el Manchester City.

El Tottenham Hotspur, que arribarà al partit d'anada de les semifinals amb la baixa del lesionat Kane i el sancionat Son, es jugarà ara arribar per primer cop a una final de la Lliga de Campions contra l’Ajax, amb el partit de tornada a Amsterdam. Una eliminatòria sorprenent contra un Ajax que continua somiant ser a la final malgrat jugar amb un munt de joves i haver gastat menys diners que el Barça, el Liverpool i el Tottenham Hotspur. Només queden quatre supervivents, i cada un d’ells ha fet prou mèrits per considerar que aquest any els toca a ells. El duel entre Messi i un Liverpool que ha donat a dos africans, Sané i Salah, el lloc que solien ocupar Luis Suárez i Coutinho, decidirà qui arriba al Wanda com a favorit. Han caigut el Madrid, Simeone, Cristiano i Guardiola. Només en queden quatre. I el Barça de Messi somia.