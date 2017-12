Chen Yansheng: "La Champions ha estat i serà el nostre objectiu. Lluitarem per aconseguir-lo"

Un any després de comparèixer per últim cop davant dels mitjans de comunicació, el president de l'Espanyol, Chen Yansheng, ha fet balanç del seu segon curs sencer al capdavant del club blanc-i-blau. Qüestionat per si creu que va equivocar-se en preveure que l'Espanyol jugaria a la Champions en tres anys (dels quals ja en porten dos), l'empresari xinès ha deixat clar que no renuncia a aquesta meta, però amb terminis sense concretar: "La Champions sempre ha sigut i serà el nostre objectiu. Farem el que sigui per arribar-hi. A l’esport hi ha molts factors imprevisibles, però això no vol dir que nosaltres abandonem l’objectiu que volem assolir".

Com l'any passat, ha tornat a valorar amb un "6" la gestió del seu segon any. "No hem progressat però esperem anar sumant punts", ha comentat. Chen ha reconegut que aquesta temporada no estan obtenint els resultats esportius "desitjats", però ha volgut deixar clar que, "amb persistència i treball", l'equip aconseguirà revertir la situació i aixecar el vol. A més, ha defensat Quique Sánchez Flores, amb qui ha parlat per analitzar la situació i donar-li el seu ple suport, sobre la xiulada i els crits que li demanaven la seva sortida contra el Girona: "Quique és un entrenador molt professional. Creiem que ell afrontarà els reptes professionalment. Sap coordinar l'equip bé, i farà el millor per a la plantilla per afrontar els reptes actuals". També li ha mostrat suport quan li han recordat les queixes del tècnic, que reclamava més portaveus al club per explicar el projecte: "Entre ahir i avui, entre tot el que hem parlat, crec que hem fet part d’aquesta feina. Esperem que el repartiment d’aquesta feina sigui més adequat. Estem d’acord amb Quique, farem millor aquesta feina de representació.

Com va fer durant la junta d'accionistes de dilluns, ha demanat de nou temps i paciència: "Des del club nosaltres tenim la confiança en que els professionals són autocrítics. Veiem els errors que cometem i els corregim. Amb la nostra feina anirem guanyant l’afecte dels aficionats". Chen ha recordat que tot just es troben en el seu segon any, i que "és possible" que hagin comès alguns errors.

La recomanació del govern xinès frena, però no preocupa

Un dels punts més destacats de la seva compareixença han estat les preguntes referides a les limitacions del govern xinès a algunes inversions estrangeres per part d'empresaris xinesos. Chen ho ha explicat: "El govern xinès ha classificat algunes inversions en diferents sectors, recomanats i no recomanats. El futbol és en el grup dels no recomanats. Però per les xifres econòmiques que vam veure ahir, trobem que el club és autosuficient, i que pot desenvolupar el seu projecte de forma autosuficient". A més, ha insistit que no els ha estipulat cap xifra concreta que els limiti, sinó que es tracta de seguir les seves indicacions: "Com a empresa de rellevància i responsable a la Xina, hem de col·laborar al màxim per desenvolupar amb el govern els projectes que ells considerin".

En aquest sentit, ha negat que Rastar Group hagi fet "un pas enrere" a l'hora de cedir l'espònsor de la samarreta a Riviera Maya: "En el sector que treballa Rastar, la publicitat no dona un retorn objectiu significatiu. Fins ara, Rastar era l’espònsor perquè no voldríem malvendre la samarreta". I ha recuperat una idea que ja havia mencionat en anteriors ocasions, que per tenir més pes en el mercat xinès, cal incorporar un jugador del país asiàtic: "Nosaltres no volem rebaixar el nivell. Al filial ja hi ha un parell de jugadors xinesos, i volem que arribin a assolir una fita perquè arribin a ser importants. Hem analitzat altres casos de clubs europeus amb jugadors xinesos, i el ressò que tenen és molt alt. Per a la lliga també seria una gran publicitat".

També en l'aspecte esportiu, ha comentat que no descarta acceptar cap oferta per Aarón Martín "si la venda és bona per al desenvolupament esportiu en general". I s'ha referit a la situació de Pau López: "El club sempre ha fet i farà el màxim esforç per conservar tots els jugadors, sobretot si surten del nostre planter. En el cas de Pau, fa mesos que estem actuant de manera molt activa".

La "venjança" cap al Girona

Un dels apunts més curiosos de la roda de premsa ha estat quan li han preguntat per unes declaracions de Carles Puigdemont, que celebrava el triomf del Girona contra l'Espanyol. "Políticament, el club sempre ha mantingut la seva neutralitat. Volem representar tota la nostra afició. Al partit de tornada ens venjarem d’aquesta derrota, segurament aconseguirem el que volem. No només aquest partit, sinó en tots els partits hem de lluitar per la victòria".