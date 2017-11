El Manchester City goleja a Nàpols i vola cap als vuitens de final

El Manchester City ja és als vuitens de final després de guanyar per 2-4 al camp del Nàpols. Insigne ha marcat primer, però els homes de Guardiola han reaccionat amb gols d'Otamendi i Stones. Jorginho ha empatat de penal a la segona part, però Agüero i Sterling han sentenciat. Amb 12 punts, el City li treu tres punts al Xakhtar, que ha derrotat el Feyenoord (3-1). El Nàpols queda tercer amb tres punts.

El Sevilla ha derrotat per 2-1, amb gols de Lenglet i Banega, a un Spartak de Moscou que ha plantat cara. El Liverpool lidera aquest grup, després de derrotar per 3-0 el Maribor, per davant dels sevillans.