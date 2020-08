El City de Guardiola busca la semifinal contra una de les seves bèsties negres

L'últim quart de final de la versió reduïda de la Lliga de Campions que s'està jugant a Lisboa enfronta aquest dissabte (21 h / Movistar Champions) el Manchester City i l'Olympique de Lió, dos aspirants a aixecar per primera vegada la màxima competició europea. Qui guanyi jugarà dimecres vinent contra el Barça o el Bayern de Munic a les semifinals.

El cartell de favorit d'aquest encreuament és per al City de Guardiola, que si es classifica figuraria per segona vegada a la seva història –i per primera vegada amb el tècnic català– entre els quatre millors equips del continent. Per aconseguir-ho, l'expreparador del Barça podrà comptar amb tots els seus efectius menys Kun Agüero, que continua amb problemes al genoll. L'argentí, que s'ha desplaçat a Lisboa tot i estar de baixa, treballa per reaparèixer, en cas que no hi hagi eliminació, a la semifinal o a la final. Per tant, davant del Lió, tot apunta que la responsabilitat del gol tornarà a recaure en Gabriel Jesus i Sterling.

Mentrestant, l'equip francès, que mai ha perdut contra el City a la Champions, afronta la cita amb molta fe en el seu sistema (un 3-5-2 molt sòlid), en el dinamisme de Dembélé i Depay en atac i en el bon criteri d'Aouar al mig del camp. Rudi Garcia només té el dubte de Koné per intentar assolir, a partit únic, una fita que l'OL aconsegueix des del 2010, quan va superar el Girondins de Bordeus als quarts de final de la Lliga de Campions. Després, a les semifinals, Juninho, Pjanic, Källström, Lisandro López i companyia van caure contra el Bayern de Munic.

L'impuls d'eliminar el Madrid i la Juve

Tant el City com el Lió arriben a la cita crescuts després de superar als vuitens de final dos dels principals favorits per endur-se la Champions. Els anglesos es van desfer del Madrid superant-los tant a l'anada al Bernabéu (1-2), abans de l'aturada del futbol pel coronavirus, com a la tornada a l'Etihad Stadium (2-1), que es va disputar sense públic la setmana passada. Més van patir els gals per eliminar el Juventus. Abans del confinament, van guanyar 1-0 al seu estadi. I a la tornada, a Torí, van resistir a la voracitat de Cristiano Ronaldo –autor de dos gols– gràcies a una diana molt valuosa de Depay des del punt de penal.