Classes de waterpolo per a xinesos

Hi ha trucades que mai esperes rebre. Quan l’Albert Español, waterpolista català dues vegades olímpic amb Espanya i campió d’Europa amb el CN Barceloneta, va acabar contracte amb l’Olympiacos grec, comptava que rebria propostes de clubs interessats en ell. El que no s’imaginava era rebre una trucada de la Federació Xinesa de Waterpolo oferint-li un lloc al combinat asiàtic. “La primera reacció va ser d’escepticisme, perquè no és una oferta gaire habitual”, explica Español mateix. “Amb el temps va anar agafant forma i es va convertir en una opció molt atractiva i enriquidora personalment”.

La proposta era innovadora: incorporar-se durant un any a la selecció xinesa a les ordres del balcànic Petar Porobic, que va fer Montenegro campió d’Europa el 2008. “És una aventura inèdita. Sempre estàs en un club, però ara estic en una selecció”, comenta el waterpolista català, que tot i ser membre de ple dret del combinat asiàtic no s’ha nacionalitzat xinès perquè no arribarà a disputar partits oficials. “La meva funció és ensenyar i fer de guia dins la piscina. També soc el vincle entre els jugadors i l’entrenador. Em veuen d’alguna manera com un mestre, però tenim una relació molt propera perquè entrenem junts”.

Els fitxatges de figures estrangeres del waterpolo, com l’Albert Español o el mateix Petar Porobic, formen part d’un pla estratègic del Comitè Olímpic Xinès per elevar el nivell competitiu de cara als pròxims Jocs Olímpics de Tòquio 2020. La Xina i el Japó mantenen una rivalitat mil·lenària, i des de l’estat xinès volen aprofitar la cita olímpica per demostrar la seva superioritat com a potència esportiva enduent-se la màxima quantitat de medalles possible. “Volem que l’Albert comparteixi la seva experiència a escala internacional en els entrenaments i els partits amb nosaltres”, afirma el mànager de la selecció xinesa de waterpolo, Zhao Qi, “que també ensenyi les habilitats tècniques bàsiques als nostres jugadors i que sigui un exemple de professional”. L’altra part del projecte consisteix a traslladar la selecció a països com Grècia, Montenegro o Espanya. “Ells volen estar en contacte amb bon waterpolo. I per fer-ho has d’estar a Europa”, reconeix Español.

Fins ara l’adaptació del català a l’equip xinès ha estat immillorable: “Els companys són molt semblants a nosaltres, molt de la broma, i m’han acollit molt bé”, tot i que la barrera de l’idioma continua sent un obstacle. “Ningú no parla anglès, aquí. Estic intentant aprendre coses bàsiques per comunicar-me amb ells sobretot dins de l’aigua, però és bastant complicat”.

Malgrat haver marxat a més de 10.000 quilòmetres de casa, Albert Español ha volgut mantenir el lligam amb el seu club de tota la vida, el CN Barceloneta: “Tinc fitxa amb ells i puc jugar qualsevol partit. Si ho consideren necessari em convocaran, soc un comodí”.

A més, el waterpolista català no perd de vista la possibilitat de disputar l’Europeu que se celebrarà a Barcelona l’estiu que ve: “Tinc confiança de poder-hi ser, tot i que soc conscient que ningú té la plaça garantida. Tenir l’oportunitat de jugar a casa i lluitar per les medalles seria especial”. De fet, mantenir les opcions de participar en aquesta cita va ser un dels motius pels quals Español va fer el pas de marxar a la Xina: “Abans de signar vaig parlar amb el seleccionador espanyol, David Martín, per veure què li semblava la proposta i em va donar l’OK”.

Durant la preparació d’aquest Europeu es podria donar una circumstància curiosa. La selecció espanyola té previst enfrontar-se a la xinesa, i d’aquesta manera Español jugaria contra els seus companys d’ara: “Seria molt curiós, però dins de l’aigua no serem amics ni companys, només rivals”.