Corea del Sud proposarà organitzar els Jocs Olímpics del 2032 amb Corea del Nord

Corea del Sud vol organitzar els Jocs Olímpics del 2032 de manera conjunta amb Corea del Nord, una proposta que els dos països podrien abordar en la cimera política de la setmana vinent, segons el ministre d'Esports sud-coreà, Do Jong-hwan.

La proposta suposaria l'organització dels esdeveniments olímpics a Seül i Pyongyang. Aquesta iniciativa es podria plantejar en la cimera intercoreana que el president sud-coreà, Moon Jae-in, i el líder nord-coreà, Kim Jong-un, celebraran entre els dies 18 i 20 a Pyongyang.

El titular d'Esports sud-coreà també ha declarat que Corea del Sud s'està plantejant postular-se com a amfitriona del Mundial de futbol del 2030 juntament amb els seus veïns asiàtics, una candidatura que seria una alternativa a la que presentaria la Xina. Do ha assenyalat que Seül vol "coorganitzar l'esdeveniment amb veïns asiàtics com Corea del Nord, la Xina i el Japó", de manera que puguin "mantenir l'atmosfera actual de pau i connectar la pau al nord-est de l'Àsia amb la pau a la península Coreana".

El ministre és a la capital nipona per reunir-se amb el subdirector de l'administració general de l'Esport de la Xina, Gao Zhidan, i el ministre d'Esports japonès, Yoshimasa Hayashi. Els tres països celebren aquestes reunions ministerials després de ser seleccionats per acollir tres competicions olímpiques consecutives: els Jocs d'Hivern de PyeongChang 2018, els d'Estiu de Tòquio 2020 i els d'Hivern de Pequín 2022.

El titular d'Esports sud-coreà també s'ha referit a la possible participació del nord a la cita olímpica de Tòquio, i ha dit que Seül sol·licitaria suport de les organitzacions per tractar la participació d'equips unificats i desfilar conjuntament. El febrer passat, les dues Corees van signar una treva olímpica durant els Jocs d'Hivern. Corea del Nord i Corea del Sud van desfilar juntes sota una única bandera, tal com va passar el 1992 als Jocs de Barcelona.