Les dues Corees proposen competir unides en bàsquet, hoquei, judo i rem

Les dues Corees han sol·licitat al Comitè Olímpic Internacional (COI) que estudiï la participació en les fases de classificació per als Jocs de Tòquio 2020 d'equips unificats en quatre esports: bàsquet i hoquei femení, prova mixta de judo i sis categories de rem.

El COI ha informat aquest divendres en un comunicat de la petició dels comitès olímpics de Corea del Nord i del Sud. La participació conjunta en els Jocs de Tòquio estarà supeditada, en tot cas, a l'èxit d'aquests equips en les corresponents fases de classificació.

L'acord es va aconseguir en una reunió a Lausana (Suïssa) en què van participar, a més dels organismes olímpics, membres de tots dos governs. No es descarta que altres esports participin de manera unificada a Tòquio 2020, sempre que hi hagi temps perquè disputin els tornejos classificatoris. Però, de moment, la petició se circumscriu al bàsquet i l'hoquei femenins, a la nova prova de judo per equips mixtos i a les proves masculina i femenina de rem en quatre sense timoner, quàdruple vuit scull amb timoner.

Qualsevol decisió que es prengui haurà de ser aprovada pel comitè executiu del COI en la reunió dels dies 26 al 28 de març a Lausana. Les delegacions de les dues Corees van presentar aquest divendres, així mateix, la "històrica iniciativa", segons el parer del COI, de presentar una candidatura unificada a organitzar els Jocs Olímpics del 2032.

"Tot i que el procés de candidatura encara no ha començat, el COI dona la benvinguda a aquest projecte i està disposat a prestar assistència a les dues Corees per desenvolupar-lo", va assenyalar l'organisme en una nota. "Les discussions estan avui un pas més enllà i demostren com l'esport pot contribuir a la pau a la península de Corea i al món", ha manifestat el president del COI, l'alemany Thomas Bach.

Les dues Corees ja han participat unides en els últims Mundials d'handbol, així com en el de tenis taula, o en l'hoquei sobre gel dels últims Jocs d'Hivern.