Cornellà, en silenci en plena festa major

Els dies de partit a l’RCDE Stadium, la Rambla de Josep Anselm Clavé s’omple d’aficionats rumb al feu espanyolista. Ahir les terrasses d’aquest indret neuràlgic eren plenes a vessar, però no pas de seguidors, sinó de famílies prenent la fresca amb l’excusa de la festa major de Cornellà de Llobregat. Ni rastre de samarretes i bufandes blanc-i-blaves, tampoc de seguidors cantant davant del bar Los Cazadores amb gots de cervesa a la mà. Res feia pensar que, a pocs metres, l’Espanyol havia d’afrontar un partit transcendental.

La nova normalitat exclou, de moment, una afició que ha de viure les prèvies a casa, lluny dels estadis. A les rodalies de Cornellà-El Prat hi havia més policies vigilant espais buits que no pas aficionats. Els pocs que s’acostaven al recinte, amb samarretes blanc-i-blaves, miraven amb enyorança un estadi que no sap ni quan ni en quina categoria els rebrà quan torni a obrir les portes. És l’altra cara de la tornada del futbol, d’un nou escenari en què el silenci és l’enemic a combatre. Intenta trencar-lo la megafonia, amb el Resistiré com a nova cançó emblemàtica. Més naturals són les ordres de Bernardo i Cabrera, dues de les veus més reconeixibles. També se senten les protestes i les celebracions de cada equip, inclosos els suplents, separats convenientment a les grades. Tots ells, esclar, amb la corresponent mascareta. Com passa en les divisions inferiors, ara els aplegapilotes no tenen aliats i han d’escalar les grades per recollir les pilotes.

Els únics missatges de suport que van sentir els jugadors van ser a la sortida de l’hotel de concentració i, un cop dins l’estadi, a través de vídeos emesos a través de la megafonia. També estaven enregistrats els aplaudiments que es van sentir durant el minut 21, en homenatge a Dani Jarque. A les grades, a banda d’una pancarta amb la samarreta blanc-i-blava i el dorsal 12, hi havia diversos missatges d’ànim repartits pel camp. Des del “No et rendeixis mai” al “Si creus en tu, tot és possible”. Al final del partit, els jugadors de l’Espanyol van aplaudir a una grada deserta. No, el futbol no ha tornat del tot a Cornellà-El Prat.