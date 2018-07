Cristiano Ronaldo, a un pas de fitxar pel Juventus

Cristiano Ronaldo és a un pas d'abandonar el Madrid després de 9 anys. El seu destí seria la Juve, tal com va avançar el diari italià 'Tuttosport' fa uns dies. El portuguès ja fa setmanes que coneix aquesta oferta, per a quatre temporades, que es podria tancar a canvi de 100 milions d'euros. Segons ha explicat Josep Pedrerol a La Sexta, el Madrid ha acceptat aquesta oferta. El club blanc li oferia a Cristiano 30 milions d'euros anuals per renovar, la mateixa quantitat que li posa sobre la taula el Juventus, però el portuguès hauria considerat que toca marxar, en part per la mala relació amb Florentino, en part per buscar nous reptes.

El portuguès és el centre d’atenció a Madrid aquests dies, ja que després de guanyar la Champions va insinuar que podria marxar del Reial Madrid. Després va veure com Hisenda no acceptava el segon pacte de conformitat plantejat pel jugador en el seu cas per frau fiscal. Ronaldo va oferir 14 milions d’euros i el reconeixement del frau a canvi d’una pena inferior als dos anys de presó, ja que les penes inferiors a dos anys de presó no es compleixen quan no tens antecedents. Però com que no hi va haver acord, va pactar acceptar ser declarat culpable i pagar més de 20 milions.