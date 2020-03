L’Espanyol s’encalla contra un Atlètic massa rocós (1-1)

L’Espanyol veu com l’objectiu de la permanència es complica una mica més després d’empatar contra l’Atlètic (1-1) en un partit rocós i ple d’interrupcions. Oportunitat perduda per als blanc-i-blaus, que continuen a la mateixa distància de la salvació que quan van començar la jornada. La permanència continua a cinc punts, però ara resten només 12 jornades. Empat amb regust amarg, i això que ha sigut amb un rival contra el qual qualsevol punt s’hauria celebrat en condicions normals. Però la crítica situació que viu l’Espanyol a la Lliga fa que tot el que no sigui guanyar sigui poc. Els blanc-i-blaus no tenen marge d’error, i cada jornada que no aconsegueixen escurçar punts afegeixen pes a la pesant motxilla que duen a l’esquena i que els arrossega al descens. Contra l’Atlètic, ni el retorn d’un actiu Raúl de Tomás ha sigut suficient. I això que el punta madrileny, ja recuperat de la lesió a l’adductor, ha liderat els espanyolistes, sobretot en un primer temps en què ha tornat boja la defensa de l’Atlètic. Al segon temps ha notat el cansament. Però mentre s’ha notat fresc, ha tornat a demostrar que la seva influència ultrapassa la de qualsevol davanter centre a l’ús.

Abelardo l’ha acompanyat de Wu Lei i d’Embarba, reservant per a la segona part un Calleri que venia de marcar tres gols a l’Europa League. De Tomás, que havia marcat en les primeres quatre jornades de Lliga disputades, ha provocat que Savic, en l’intent de frenar una esplèndida centrada per la dreta de Wu Lei, introduís sense voler la pilota al fons de la xarxa en la primera clara ocasió dels blanc-i-blaus. Abans, el xinès i Bernardo havien disposat de dues arribades a l’àrea en accions a pilota aturada que no han sabut resoldre amb encert. L’Atlètic, que ha sortit amb tot el que tenia, ha començat el partit portant la iniciativa i en alguns moments ha generat certs dubtes a l’Espanyol quan ha trobat forats a l’esquena dels dos pivots, Iturraspe i Víctor Sánchez. Sense David López ni Marc Roca, els blanc-i-blaus han patit en una zona on tenien múscul, però no capacitat de donar continuïtat a l’equip amb la pilota als peus. Conscients de les mancances tècniques que tenien en aquella zona, els espanyolistes han optat per un altre recurs, enviar pilotes llargues a Embarba i a un Raúl de Tomás que ha caigut constantment a la banda dreta.

El punta madrileny ha sigut un autèntic maldecap per a l'Atlètic, que cada cop que rebia la pilota al mig del camp l’envoltava de dos o tres jugadors per impedir que la baixés amb gran destresa i, amb força criteri, permetés als seus companys avançar uns quants metres. Durant força estona, de fet, ha sigut l’únic capaç d’estirar l’equip. A De Tomás li importa ben poc no ser especialment alt i que li enviïn pilotes llargues, perquè és prou fort i intel·ligent per guanyar la posició i fer baixar qualsevol meló caigut del cel. Els migcampistes de l’Atlètic, fora de polleguera, l’han intentat aturar com han pogut amb faltes. Però De Tomás, que trobava a faltar vestir-se de curt, ha decidit agradar-se i desplegar un ventall de recursos tècnics –a vegades innecessaris, i pecant d’un punt d’egoisme– amb què ha enlluernat l’afició blanc-i-blava, que el trobava a faltar. Per les botes de De Tomás ha passat pràcticament tot el perill de l’Espanyol. L’estadística oficial no li comptarà l’1-0, però una bona part del mèrit que la centrada de Wu Lei acabés en gol ha sigut seu. L’Espanyol ha estat a prop d’arribar al descans amb un 2-0 però primer un xut de Víctor Sánchez ha topat amb el travesser i, després, de nou De Tomás ha provat una falta llunyana, forta i botant, que ha estat a punt de sorprendre Oblak.

Saúl fa emmudir l'estadi

L’Espanyol ha acabat millor que l’Atlètic un primer temps força travat i en què els madrilenys han tingut més possessió, però no més ocasions. Però els de Simeone han tret a passejar la seva condició d’equip gran, que necessita mitja ocasió per fer un gol. Als pocs segons de la represa, Saúl ha recollit un rebuig d’una falta lateral i, tot sol des de la frontal, ha engaltat una sensacional volea creuada que ha superat Diego López. Els blanc-i-blaus no han entrat gens bé a la segona part. El gol els ha restat moral i pilota. Se l’ha quedat un Atlètic que ha reprès el domini per tancar els blanc-i-blaus al seu terç de camp. La desesperació que ha començat a sentir De Tomás, que ha deixat de rebre pilotes, s’ha contagiat ràpidament a Abelardo, preocupat a la banda, i al públic, força tensionat després de veure com el seu equip s’ha centrat en no patir i ha deixat d’amenaçar un Atlètic cada cop més còmode. L’Espanyol, conscient que necessitava més la victòria, s’ha intentat espolsar els nervis en un tram final obert en què ha intentat penjar pilotes a l’olla a la desesperada. Però els madrilenys s’han defensat força bé per dalt des de dins de l’àrea i han frustrat les diverses centrades a la desesperada dels blanc-i-blaus. Només Bernardo, amb dues rematades de cap, ha sigut capaç de generar un cert perill. Punt insuficient per a un Espanyol que haurà de continuar remant de valent per sortir del descens.