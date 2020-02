Dembélé, el fitxatge de 140 milions que encadena tres temporades de lesions

Ousmane Dembélé, el jugador que va costar 140 milions d'euros, segurament no podrà jugar més aquesta temporada. L'extrem encadena tres temporades sense presència per culpa de les lesions que han convertit una aposta de futur en una operació desastrosa. Aquesta temporada ha jugat tot just 9 partits. L'última temporada va poder jugar 42 partits i va marcar 14 gols, en la que va ser la seva millor temporada. La primera al club es va quedar en 23 partits. Un rendiment allunyat del que esperava el Barça quan el va fitxar, juntament amb Coutinho, per fer oblidar Neymar. Ara un és al Bayern i l'altre, criticat també per com es comporta fora dels terrenys de joc, encadena lesió darrere lesió.

Pendents de poder fitxar un recanvi

La lesió, sumada a aquella de Luis Suárez, qui no podrà jugar fins el proper estiu, deixa Quique Setién amb tot just tres davanters per afrontar la temporada: Messi, Griezmann i el jove Ansu Fati, de 17 anys. El guineà, malgrat que mai ha jugat al filial, oficialment té fitxat amb el filial, on juguen futbolistes com Collado o Saverio, homes amb opcions de ser convocats properament. El Barça s'ha quedat sense davanters, doncs aquest gener ha venut els joves Carles Pérez, al Roma, i Abel Ruiz, al Sporting de Braga. Un escenari que podria provocar un fitxatge de darrera hora, ja que la normativa permet fitxar un jugador per ocupar la plaça de Dembélé en cas de poder demostrar que el francès estarà cinc mesos o més de baixa. Hauria de ser però, un jugador ara mateix sense equip o que jugui a Espanya, fet que limita les opcions. El club estudia aquesta possibilitat, conscient de la gravetat de la situació. En cas de fitxar, el nou reforç no podria jugar la Champions, però si podria fer-ho a la Lliga i la Copa.

El francès, que no jugava des del novembre per una lesió i estava a punt de rebre l'alta, va retirar-se de l'entrenament d'aquest dilluns amb molèsties per una sobrecàrrega muscular, però segons ha informat el club s'ha descobert que pateix una ruptura completa del tendó proximal del bíceps femoral de la cuixa dreta. La mateixa lesió que va patir ara fa dues temporades al camp del Getafe. Llavors va ser operat i no va poder jugar durant quatre mesos.

[COMUNICAT MÈDIC]

Les proves realitzades aquest matí a @Dembouz han mostrat que el jugador té una ruptura completa del tendó proximal del bíceps femoral de la cuixa dreta. A les properes hores es determinarà quin tractament seguirà per a la seva recuperació pic.twitter.com/wt6mdmsPbO — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) February 4, 2020

Aquesta és la quarta lesió de Dembélé aquesta temporada. La primera va ser un trencament de fibres a la cama esquerra que es va fer en la primera jornada de Lliga, en la derrota a San Mamés. El francès, que va anar de viatge a França el cap de setmana posterior al partit –el duel es va jugar en divendres–, es va presentar a entrenar com si res el dilluns, quan va notar molèsties i els serveis mèdics van confirmar la lesió. Va estar cinc setmanes de baixa.

La segona lesió d’aquesta temporada va estar més envoltada de misteri. Després de tornar contra el Vila-real i jugar 45 minuts, el francès va entrar en la llista per viatjar a Madrid per jugar contra el Getafe, però va ser descartat just abans del duel. Segons Valverde, per unes molèsties. Un altre episodi misteriós ha envoltat Dembélé aquest curs, quan va caure de la llista contra el Llevant després de dos partits de Lliga sancionat per la vermella que va veure contra el Sevilla. Valverde va dir que havia sigut per decisió tècnica, però alguns mitjans van filtrar que havia tingut molèsties físiques de nou. El futbolista va ser titular en el següent partit després de la derrota al Ciutat de València: va disputar 65 minuts contra l’Slavia.

I la tercera va arribar en el partit contra el Borussia Dortmund del novembre al Camp Nou. Va deixar la gespa pel seu propi peu, però amb llàgrimes als ulls. Les primeres proves que el club li va fer van determinar que tenia una lesió muscular a la cuixa dreta. Dembélé va tractar-se al Qatar i semblava llest per tornar als terrenys de joc aquesta setmana. Quique Setién, de fet, havia admès que s'emocionava en veure'l entrenar amb ganes. En total, l’ex del Dortmund ja ha patit nou lesions des que va fitxar pel Barça el 2017.

A la llista de transferibles

La lesió de Dembélé, qui tampoc podrà jugar la propera Eurocopa aquest estiu, deixa el Barça en una situació complicada. El llarg historial de lesions, sumat al seu comportament, no sempre professional, el situa a la llista de jugadors transferibles el proper estiu. Però les lesions han provocat que el seu preu de mercat es desplomi. Fitxar-lo doncs, va ser una operació desastrosa.