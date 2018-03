Dembélé ensenya el que pot arribar a ser

Explica la mare de Dembélé que, de petit, el que més volia era jugar i jugar a futbol: “Sempre volia estar al carrer per jugar. Des de petit tenia clar que volia ser professional”. El seu somni no era gaire diferent del d’altres nens i nenes que fan de la pilota la seva joguina preferida. El que no es podia imaginar quan feia rebotar una pilota contra les parets dels carrers de la seva Évreux natal és que, amb 20 anys, sortiria de titular al Camp Nou en una nit de Champions davant de 97.183 aficionats i amb la classificació per als quarts de final en joc davant el Chelsea. Ahir es va graduar davant l’afició i va rebre la benedicció de Leo Messi, que, un cop més, va guiar el Barça cap al triomf.

Quan havien passat 20 minuts el Barça ja manava al marcador gràcies a un gol als 2 minuts de l’argentí que va recordar el de Juliano Belletti a la final de París del 2006. Messi va prendre amb tota la intenció del món una pilota al seu amic Cesc i, després d’una conducció endimoniada -acompanyada d’una desmarcada molt intel·ligent de Luis Suárez-, el deu va cedir la pilota a l’espai per al francès. Dembélé, anomenat Mosquitpels seus companys, ahir va picar amb un gran xut que va fer inútil que Courtois toqués la pilota. Messi el va beneir: assistència i abraçada en la celebració.

“Ha fet un gol i n’ha salvat un altre. Ha treballat bé i ha ajudat molt en una banda on ens han pressionat molt. Ha fet tot el que li he demanat” Ernesto Valverde Entrenador del Barça

Més enllà de la importància d’ampliar l’avantatge al marcador, el seu gol va significar moltes més coses. La primera, donar la raó al tècnic Ernesto Valverde, que el va escollir per sortir de titular juntament amb Suárez i Messi formant un trident que fins ahir només s’havia vist quatre cops aquesta temporada: contra el Juventus, el Getafe, el Llevant i el Girona. En el replegament, però, Dembélé va ser el vèrtex dret del 4-4-2 que dibuixa Valverde. Apostar d’inici pel francès va ser un gest valent de l’entrenador del Barça, que va trencar la majoria de les travesses que especulaven entre Paulinho i André Gomes com a onzè home si Iniesta jugava d’inici. De fet, el brasiler va entrar al minut 55 per substituir el capità blaugrana i, cinc minuts després, Gomes va rellevar Busquets, que va sortir coixejant després de rebre una trepitjada de l’atacant del Chelsea, Olivier Giroud. La segona de les coses que va implicar el gol de Dembélé va ser que, després d’haver demostrat fins ara intel·ligència en la desmarcada, però desencert en la finalització, va poder concretar ahir en la rematada. Va ser el seu primer gol en 13 partits com a blaugrana. Des del 27 de maig del 2017, vestint la samarreta del Borussia Dortmund, que no havia vist porta.

A part de marcar, el francès va participar amb encert durant els primers trenta minuts en el partit en què el Barça va ser dominador i va col·laborar en tasques defensives, tot i que es va anar diluint fins a arribar al descans. A la represa, Dembélé va deixar 20 minuts correctes i es va guanyar una nova ovació del públic per recuperar una pilota a l’àrea pròpia davant Marcos Alonso. Un fet que va lloar Valverde: “Ha fet un gol i n’ha salvat un altre. Ha treballat bé i ha ajudat molt en una banda on ens han pressionat molt i en què Sergi Roberto tenia una targeta groga. Ha fet tot el que li he demanat”. El responsable de relacions institucionals i esportives del club, Guillermo Amor, també va destacar la “millora” del francès en tasques defensives. El dia que el Camp Nou va ovacionar Pedro, Dembélé va començar a demostrar el que pot arribar a ser.