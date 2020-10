Despertar l'amor propi del Girona per buscar avui el primer triomf a la Lliga

Mentre intenta pair l’adeu del capità Àlex Granell a Bolívia, el Girona s’enfronta al Leganés (16 hores, Movistar LaLiga) amb l’objectiu de guanyar i envoltar-se de positivisme. Tancada la plantilla amb la incorporació del davanter Sylla, el tècnic Francisco ja sap de quins futbolistes disposarà, com a mínim, fins al gener. La revolució practicada des dels despatxos ha propiciat un canvi de cicle que els joves hauran de fer bo amb el pas d’un temps que no espera a ningú. Tampoc al Girona. Perquè els gironins, que no han ocupat totes les fitxes i a priori disposen d’una plantilla força debilitada respecte al curs passat, han perdut els dos primers partits i són els cuers de la competició. És veritat que es reserven a la màniga els dos partits ajornats per haver començat la Lliga més tard, però una tercera patacada consecutiva pot enrarir encara més un ambient ja de per si estrany. “La realitat és que les jornades van passant i necessitem puntuar. No em passa pel cap no fer-ho; però si tornem a perdre no vull victimisme. Confio plenament en aquesta plantilla”, assegura Francisco.

Ni de bon tros l’estat d’ànim és el millor: s’ha posat en qüestió la planificació esportiva, el vestidor no arranca i el projecte ha ofert els primers símptomes reals de debilitat. El Girona, com sempre ha fet en els moments de dificultat, apel·la a la unitat d’un grup en construcció, que gairebé no ha fet pretemporada i que està obligat a madurar de pressa tot i que les condicions no són idònies. Les derrotes fan mal però si han de ser el peatge de les victòries que vindran, benvingudes siguin. Ara, abans cal sortir de la inèrcia perdedora, reinventar-se, fer ús de la memòria i recordar que aquest equip també sap guanyar. L’amor propi de la plantilla s'ha de despertar. “Hem de demostrar al camp qui volem ser. No ens vindrà a ajudar ningú, ho hem de fer nosaltres demostrant que volem donar guerra i ser forts mentalment”, diu el tècnic blanc-i-vermell, satisfet amb la feina feta els últims dies de mercat. “Sabíem que seria complicat i hem estat esperant algunes opcions fins a l’últim moment. La cosa més important és que han vingut jugadors que volen ser aquí. Estic contentíssim amb els últims reforços, perquè tenen el perfil que vaig demanar, però necessitaran adaptar-s'hi”.

Cristhian Stuani, la principal absència

Per si hi ha pocs problemes, la visita al Leganés, dirigit per Pep Lluís Martí i un dels clars favorits per pujar a Primera, s’ha de fer sense Cristhian Stuani, lesionat. “Ha intentat ser-hi però té dolor al genoll i no viatjarà”. També té les baixes de Juanpe –s’estarà de baixa entre quatre i sis setmanes per una lesió a l’adductor–, Nahuel Bustos –encara no ha arribat del seu país– i Ramalho i Muric, convocats amb les seves seleccions. Per contra, entren a la llista Aday, Franquesa, Couto, Pablo Moreno, Cristóforo, Bárcenas i Sylla, que gairebé no s'han entrenat amb el col·lectiu. “Hem de ser molt més competitius i creure més en el que fem, però fins ara teníem jugadors amb el cap en un altre lloc i això també passa factura. Esperem que a partir d’ara sigui diferent”, afegeix l’andalús, que un cop més ha hagut de completar la convocatòria amb nanos del filial. “Tenen una educació esportiva molt bona, compto amb ells i no em tremola el pols perquè veig que estan preparats”. Francisco també ha volgut enviar un missatge contundent a la Lliga, que ha decidit modificar el dia i l’hora d’un partit previst per dilluns amb molt poc marge de reacció: “Entorpeix el treball dels professionals: posen i canvien els partits quan volen. Ens falten al respecte i per al bé del futbol això s'hauria d’acabar, ja és hora que algú hi posi una mica de sentit comú”.