L'ESPN experimenta amb una entrevista al porter durant un partit

Que un jugador porti micròfon ja és habitual en esports com el futbol americà o el rugbi, però que la interlocució es faci amb periodistes i no amb l'entrenador, i mentre el partit està en marxa, és una novetat que l'ESPN va introduir aquest dimecres en el partit d'exhibició de la Major League Soccer. L'amistós entre les estrelles de la MLS i la Juve, que va acabar amb victòria italiana als penals (3-5) després d'un 1-1 en el temps reglamentari, va servir per entrevistar en directe el porter Brad Guzan.

Després d'un servei de porteria, els comentaristes aprofiten per fer-li preguntes a Guzan mentre el joc és lluny de la seva porteria. El porter dels Atlanta United comença a respondre fins que la jugada s'acosta als seus centrals i passa a donar consignes als companys.

Un minut després d'aquesta intervenció, el porter ha encaixat un gol i ha decidit treure's l'orellera i el micròfon. Els periodistes li han agraït l'esforç d'interacció.

Appreciate @bguzan being a part of our 1st #MLSAllStar player live talkback on the field tonight. Tried to bring a different perspective and he delivered. 👍🏼👌🏼 #MLS