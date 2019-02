L’Espanyol de Jaspe ja té el seu punt d’inflexió

Victòria balsàmica de l’Espanyol a la Lliga Iberdrola. L’equip que ara entrena Salvador Jaspe ha derrotat per 2-1 el Llevant a Sant Adrià de Besòs i ha sumat tres punts valuosíssims en el seu objectiu de la permanència. Amb 21 punts, les blanc-i-blaves fan un salt amunt en la classificació i deixen el descens a quatre punts.

Cal anar fins al dimecres 21 de novembre per trobar l’última victòria de l’Espanyol. Aquell dia, les blanc-i-blaves van derrotar per la mínima el Madrid CFF. El triomf d’avui té més impacte emocional, perquè reforçarà l’autoestima d’un vestidor que s’ha fet gran per tombar el tercer classificat de la Lliga.

Eli del Estal, picant de cap una centrada de Dulce des de la dreta, ha obert el marcador al minut 7. Les coses rutllaven per a les periquites, que s’han acabat d’animar quatre minuts més tard, amb una diana de Paula Moreno després d’una magnífica jugada de Cristina Baudet per la línia de fons. Agressiu i intens, l’Espanyol trepitjava camp contrari constantment.

El Llevant ha reaccionat quan s’ha vist amb el 2-0 en contra i ha començat a estirar-se. Una cursa per la banda d’Eva Navarro, que ha superat per cames Berta Pujadas, ha derivat en una assistència a Charlyn Corral que ha servit per retallar distàncies i afegir nervis a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Les locals han tirat de coratge i han resistit a la segona meitat per sumar una victòria que Jaspe imagina com una catapulta endavant. La setmana que ve hi ha aturada per compromisos de seleccions i la pròxima cita serà a mitjans de març, contra el Madrid.