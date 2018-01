L’Espanyol perdona i haurà de buscar una gesta a València

El torneig de la il·lusió segueix sent el del patiment per l’Espanyol, que després de remuntar al Tenerife, s’haurà de tornar a encomanar a una gesta per seguir viu a la Copa. Ahir va tornar a arrencar un nou any sense conèixer la victòria: va caure 1-2 contra un Llevant sòlid i efectiu que, com ja havia fet en la Lliga, on va empatar a Cornellà, va tornar a convertir-se en la pedra en la sabata dels blanc-i-blaus, que hauran de remuntar a València per passar ronda.

Quique va alinear un onze farcit de canvis, fins a set respecte al darrer partit de Lliga, i amb una novetat especialment significativa: per primer cop aquest curs, Víctor Sánchez tornava a jugar al mig del camp, un rol que havia hagut de sacrificar fins ara per haver d’ocupar el lateral dret. El rubienc va formar part d’un doble pivot que protegia les esquenes d’un Granero més alliberat, ajudant en la sortida de pilota i atent amb les ajudes. Va deixar el lateral dret per un Navarro que, potser per manca d’atreviment, segueix sense la profunditat que el va portar a destacar al primer equip el curs passat. En va tenir més Dídac pel carril esquerre, gràcies, sobretot, a que Piatti, que tornava a la titularitat, va mostrar una versió més activa de la que venia mostrant fins al moment.

El duel va començar sense clars avisos, però amb alternatives constants. El Llevant, lluny de tancar-se, va sortir decidit a atacar, arribant a pressionar la sortida espanyolista amb fins a set jugadors en alguns moments. L’Espanyol no estava còmode a l’hora de construir, i la major part dels cops buscava les desmarcades d’un Sergio García que pràcticament va monopolitzar tot l’atac blanc-i-blau. El del Bon Pastor, convertit en el referent ofensiu, va estar a punt de connectar amb èxit diferents bones passades, sobretot tres de Dídac, Moreno i Navarro, però l’encert sempre se li escapava de les botes en el moment decisiu on calia finalitzar la jugada. A qui no li va faltar precisió va ser a Moreno, que va obrir la llauna anotant el seu primer gol a la Copa amb l’Espanyol. Granero, astut, va servir en curt una falta cap a Piatti, que estava absolutament sol a l’esquerra, i va connectar una precisa centrada cap al perpetuenc, que des del cor de l’àrea, va saltar més que ningú per firmar l’1-0. Els dos atacants van ser, un partit més, els millors dels locals, formant un tàndem que s’entén a la perfecció sobre la gespa.

La diana va donar control a l’Espanyol, que per moments va desfer-se de la pressió del Llevant. Però els de Muñiz, en un atac aïllat quan portaven estona sense trepitjar l’àrea rival, van trobar-se amb un penal per mans de Víctor Sánchez, que va tapar un xut amb el braç, clarament desenganxat del cos. Morales va enganyar Diego López per firmar l’empat amb què tots dos equips marxarien al descans.

El gallec no va poder evitar la pena màxima, però va fer-se gran a l’inici de la represa, quan Boateng va trobar-se absolutament sol dins de l’àrea amb la pilota, i va posar un peu providencial quan semblava un gol cantat. L’avís va esperonar l’Espanyol, que va fer seva la segona meitat, on el degoteig d’ocasions locals va ser constant. Moreno va avisar primer. Sergio García i Darder van topar amb el pal, i fins i tot Naldo, en dues ocasions, va provar sort. L’Espanyol va fer mèrits per un botí major, però quedar-se glaçat quan el Llevant, que semblava donar per bo l’empat, va aprofitar una successió d’errors defensius locals per marxar de Cornellà amb un valuós 1-2.