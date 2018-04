Un Espanyol apàtic allarga el suplici a Getafe (1-0)

La visita al Coliseum Alfonso Pérez va servir per allargar el suplici que viu aquesta temporada l’Espanyol (1-0). Incapaç d’enllaçar dos bons partits seguits, el conjunt blanc-i-blau va confirmar que la bona actuació de Mestalla havia sigut un miratge aïllat enmig d’un mar de decepcions. Ni efectius en atac, ni solvents en defensa ni capaços de generar cap emoció positiva. L’entrebanc d’ahir es resumeix amb una dada significativa: cap jugador espanyolista va ser capaç de fer una sola rematada entre pals contra un rival que va jugar amb un home menys des del minut 60 per l’expulsió per doble groga de Flamini.

Els blanc-i-blaus van tornar a patir un mal recurrent aquest curs, la incapacitat de fer-se forts contra rivals a priori assequibles: amb la desfeta d’ahir, l’Espanyol només haurà guanyat tres dels 14 partits disputats contra els equips de la zona baixa. Que els de Quique ja no tenien al·licients esportius aquest curs, pel que fa a classificació, era un fet abans de viatjar a Getafe. Però després d’agreujar la depressió aquesta jornada, la posició que ocupen és encara més preocupant: ja només superen els quatre conjunts que lluiten pel descens. Quique Sánchez Flores va repetir l’onze de Mestalla -amb l’únic canvi de Baptistão per Piatti-, però la imatge dels espanyolistes va tornar a ser horrible: possessions estèrils, sense intensitat ni encert, contra un conjunt rocós que, sense necessitar fer gaire cosa, torna a apropar-se a unes places europees que l’Espanyol no ha merescut al llarg del curs. El balanç a domicili també és prou significatiu: només 10 punts de 48 possibles.

“Sabíem que seria un partit gris”

El partit va tenir poca història: els blanc-i-blaus intentaven triangular contra un Getafe ben plantat, però només van ser capaços d’inquietar Guaita en els últims deu minuts amb remats desviats. L’atac va passar desapercebut. Els madrilenys, al seu torn, no van necessitar la pilota per fer treballar Pau, sobretot a través de jugades a pilota aturada, on els de José Bordalás van generar més perill. “Sabíem que seria un partit gris, és la mena de duel que vol el Getafe, que sap aturar el joc”, va confessar un Quique abatut.

Amath i Fajr van tenir dues bones ocasions abans que, a l’inici de la represa, Damián Suárez s’inventés un dels gols de la jornada: va dirigir un autèntic míssil des d’uns trenta metres en una falta servida en curt que va entrar per l’escaire. Cinc minuts després, Flamini veuria dues grogues -la segona mal assenyalada per l’àrbitre-, però la seva expulsió pràcticament no va alterar el guió del partit. L’Espanyol, sense ànima, no va creure que el tiraria endavant i va demostrar que fa molt que se li està fent massa llarga una temporada per oblidar.

“No m’ha sorprès que se’ns hagi complicat aquesta temporada; ja vaig intuir a l’agost que seria complicada. Li vaig veure les orelles al llop”, va reconèixer el tècnic després del partit. Quique Sánchez Flores ja fa temps que compta els dies perquè s’acabi la temporada i, amb ella, la seva estada a l’entitat. En el seu segon any a la banqueta, l’Espanyol suma els mateixos punts (36) a aquestes alçades que ara fa dues temporades amb Sergio González i Constantin Galca, que tenien un equip notablement pitjor amb un pressupost força més baix. L’única alegria per als espanyolistes és que enguany la salvació els sortirà força barata.