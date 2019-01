L'Espanyol ja ha arreglat la burocràcia de Wu Lei, que podria debutar a Vila-real

L'endemà de saber-se que és apte per jugar tot i els seus problemes a la clavícula esquerra, Wu Lei ja sap que l'Espanyol té tots els permisos per poder fer-lo debutar quan Rubi ho consideri adient. Segons ha pogut saber l'ARA, el club blanc-i-blau ha arreglat aquest dijous tota la burocràcia necessària per poder inscriure el jugador, que podria estar disponible per jugar aquest mateix cap de setmana a Vila-real. La decisió final, ara, ja no depèn ni dels metges ni dels despatxos, sinó del tècnic espanyolista.

El club blanc-i-blau estava pendent de rebre i arreglar tots els papers pendents pel que fa a la inscripció de Wu, però el club ja ha rebut el trasllat i el visat del jugador. Aquest divendres l'entitat rebrà l'últim document pendent, coincidint amb el dia que l'extrem podrà entrenar per primer cop amb la resta de companys. Amb tota la documentació en regla, Wu, per tant, estarà disponible per al cos tècnic, que haurà de decidir si el convoca per diumenge, amb dos entrenaments, o si espera uns dies perquè el jugador estigui més adaptat. Aquest mateix dijous el jugador s'ha entrenat amb alguns companys, com ara David López o Dídac Vilà, al gimnàs, ja que Rubi havia deixat un dia de descans després del partit contra el Betis.