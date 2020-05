Estadis amb caliu virtual

260x366 Josep Maria Monti, CEO d'Stredium / FRANCESC MELCION Josep Maria Monti, CEO d'Stredium / FRANCESC MELCION

El món de l’esport professional fa setmanes que imagina com serà el retorn de la competició sense aficionats. Els clubs han experimentat amb fans de cartró pedra i maniquís, però una start-up catalana està treballant amb un projecte que permet recrear els fans de manera virtual perquè els espectadors que vegin el partit a través de la televisió no notin la diferència. “Estem desenvolupant el pilot per lligar els temes tècnics. La tecnologia utilitza uns algoritmes d’intel·ligència artificial que actualment es fan servir a França per a temes de videoarbitratge i uns desenvolupadors de videojocs que usen els game engines per renderitzar els estadis. Tot això es barreja amb un software propi. El resultat permet recrear l’entorn i el so de qualsevol partit”, explica a l’ARA JosepM. Monti, CEO de Stredium.

“Aquest projecte no ha nascut pel coronavirus sinó que ja l’estàvem treballant abans, però la situació actual ha fet que l’accelerem perquè ha generat un gran interès”, reconeix Monti. La idea inicial es va inspirar en els Twitch esportius i inicialment estava pensada per millorar l’experiència televisiva de partits amb pocs aficionats a les graderies, com els del rugbi. “Una part important de la nostra proposta és que els aficionats que estan veient el partit des de casa poden interactuar amb el que estan veient a la televisió. Si volen que un aficionat aixequi una bandera o aplaudeixi ho poden demanar. El gran valor afegit és, doncs, que l’aficionat no només podrà veure l’estadi ple sinó que, a més, podrà interactuar amb l’esdeveniment esportiu”, avança. El decalatge serà mínim.

Aliances per accelerar la tecnologia

Els emprenedors que estan liderant aquest projecte no volen marcar-se terminis. “Fer previsions és difícil, però ara mateix estem testejant la tecnologia. Si no el tenim a punt per a l’estiu, esperem poder llançar-lo per a la pròxima temporada. La velocitat a la qual evolucioni el projecte depèn, en part, de les aliances que puguem aconseguir. Hi ha entitats molt potents que s’han interessat. Mediapro, per exemple, té càmeres amb tracking. Tenir metadades per sincronitzar la visió de l’estadi amb cada càmera acceleraria molt el nostre projecte”, reconeix Monti, que és un dels impulsors de Barcelona Sports Tech Hub23.

La tecnologia que està desenvolupant Stredium serveix per a qualsevol esport. “La Lliga de futbol està buscant solucions, però la situació és massa nova”, resumeix. Aquest sistema també permet personalitzar els anuncis que veuen els aficionats. “Això ja es fa servir actualment i moltes vegades cada espectador veu anuncis diferents a la Utelevisiva des de casa seva, en funció des de quin país estigui veient el partit. La nostra proposta permet personalitzar totes aquestes opcions i admet moltes possibilitats per als anunciants”, diu Monti, que té la sensació que el confinament està servint per accelerar molts projectes que estaven en marxa.

Si el projecte de Stredium acaba implementant-se, els seus promotors prometen dedicar els primers ingressos que aconsegueixin a lluitar contra el covid-19.

Maniquís o robots, les alternatives

Els clubs d’arreu del món estan buscant fórmules per generar un ambient menys solitari per als jugadors i donar color a les graderies. A Bielorússia el Dinamo de Brest va situar-hi “més de tres dotzenes” de maniquins vestits amb diferents samarretes de clubs de futbol. La cara dels caps era una fotografia d’aficionats. De fet, eren persones que havien comprat una entrada virtual per assegurar-se el seient en aquesta estrena del nou model d’ocupació als estadis. “Els primers aficionats virtuals!”, els anunciava amb orgull el Dinamo de Brest, que va posar en pràctica la iniciativa en el partit de Copa contra el Xakhtar Salihorsk. “Més de tres dotzenes de fans de tot el món es van reunir en una de les graderies del Brest OSC”, va anunciar el club. La procedència dels espectadors no era exclusiva del país, i va representar aficionats de Rússia, Anglaterra, els Emirats Àrabs Units, l’Iran i l’Uzbekistan.

En paral·lel a aquesta idea del Dinamo de Brest, club que té com a president honorífic Diego Armando Maradona, també ha cridat l’atenció aquests dies la idea dels Rakuten Monkeys, de la lliga de beisbol xinesa de Taiwan. Per no deixar els seus jugadors sols al terreny de joc, van situar un centenar de maniquins i una desena de robots als seients de les grades de l’estadi internacional de beisbol de Taoyuan. Als maniquins se’ls va posar mascareta com a mesura de protecció simbòlica.