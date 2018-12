Eusebio Sacristán: “Hem sentit que no és penal i ens emprenya”

Eusebio, sense voler entrar en polèmiques, ha expressat la seva opinió sobre el penal xiulat al darrer minut -el VAR no l'ha revisat- i que ha servit perquè l’Athletic sumés els tres punts. “Hem sentit que no ho és i ens emprenya, perquè quedava molt poc i teníem un punt a la butxaca. Ens ha costat molt arribar als 90 minuts amb empat i quan ho teníem a la mà, se’ns ha escapat per una acció com aquesta”. A la primera meitat, i amb empat a zero, el VAR sí que ha entrat a anul·lar un gol a Stuani, que l’àrbitre havia concedit. “Són dues accions determinants, però sempre vull pensar que els resultats són justos. Els dos equips hem fet bé les coses, perquè l’empat també hauria estat adequat. A ells els hi ha arribat un premi que han buscat, però la manera...”, es lamentava el tècnic del Girona.

Malgrat tot, Eusebio va reconèixer els mèrits de l’equip de Garitano. “L’Athletic ha estat molt bé, ens ha costat tenir el nostre moment. Hem tractat d’aguantar la seva pressió i hem estat capaços de defensar amb solvència, amb un treball increïble de Gorka, però ens han faltat moltes coses. No hem fet mal als contraatacs, ni hem trobat cap camí per arribar amb precisió a l’àrea contrària”, valorava, descrivint l’allau d’ocasions a les quals s’ha vist sotmès el seu equip. “Amb la proposta de Garitano i el suport de San Mamés érem conscients que passaríem dificultats. Ho hem limitat, però molt poc. Tampoc és fàcil d’aturar, quan reps tantes centrades i et bombardegen com avui. La llàstima és no haver tingut més la pilota, i posar una mica de control. Però ens hem quedat a una jugada d’empatar”, ha conclòs.