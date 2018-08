Eusebio Sacristán: “Hi ha negociacions obertes però Portu encara és jugador del Girona”

El Girona pot veure com es queda sense Portu, que no s'ha entrenat a causa d’unes molèsties a l’espatlla però que ha fet exercicis de recuperació al gimnàs de Montilivi. El murcià, que ha entrat a la convocatòria de 20 jugadors –n’han citat dos més per si hi ha sortides– per al partit a Vila-real, està molt a prop de ser nou jugador del Sevilla de Pablo Machín. Tot i que el club gironí ja no està disposat a vendre i prioritza la continuïtat d’un dels seus puntals, el conjunt andalús podria abonar la totalitat de la clàusula de rescissió, d’uns 20 milions d’euros. “Hi ha negociacions obertes però, com que no hi ha res tancat, Portu encara és jugador del Girona, tot i que entenem que el seu cap pugui estar en altres llocs. És un referent, el seu esperit contagia els companys i el públic. Té una manera de competir que fa que sigui un jugador especial, però els clubs estan per sobre de les individualitats. Hem de continuar sent més forts, independentment dels futbolistes que tinguem a la plantilla a partir de demà. Estaria encantat amb la seva continuïtat, però si totes les parts estan d’acord, vull pensar que serem igual de forts. La seva marxa ens ha de servir per ser capaços de refermar que tot el que ha fet el Girona en els últims anys ha sigut gràcies al col·lectiu, que s'ha sobreposat sempre a les adversitats”, ha valorat Eusebio, molt crític sobre el fet que la Lliga no hagi tancat ja la finestra de fitxatges. “No és gens beneficiós, les coses haurien de canviar, no està bé ni és ideal. Com a entrenador, estar pendent d’aquestes coses... Tot hauria de tancar-se abans de començar el campionat, això facilitaria la feina. Si hi ha possibilitats, s’hauria de corregir”.

Si el Girona negociés un traspàs per una quantitat inferior, perdria el dret de pròrroga d’un mes per suplir el futbolista que la Lliga proporciona als equips que perden un jugador de manera involuntària en les últimes hores de mercat. Tampoc cal descartar que els sevillans acabin abonant la mateixa quantitat en forma de traspàs i que el Girona perdi la possibilitat d’incorporar nous futbolistes, sempre que el Manchester City obri l’aixeta i deixi a préstec més homes dels que inicialment es preveien. Massa interrogants a resoldre en unes últimes hores que es presenten frenètiques. “Tinc en compte qualsevol possibilitat, també que no s’arribi a cap acord i que el Sevilla pagui la clàusula. Cada club té les seves circumstàncies, la gran temporada dels jugadors ha fet que el seu preu pugi. El Girona té les condicions econòmiques que té, i potser no arribem a poder tenir tots els jugadors contents pel que creuen que es mereixen. Hem de buscar l’equilibri i l’encaix entre una cosa i l’altra. A vegades, cal una venda per poder reconèixer la tasca de la resta. Si perdem un valor, tindrem més ben pagats la resta d’actius”, ha dit, i ha afirmat que entén els sentiments del futbolista murcià. “Crec que Girona és un lloc ideal perquè Portu continuï creixent: el club és estable, es fan bé les coses i hi ha marge de millora. Entenc que ell pensi que pot créixer en un nou escenari, amb més competència i la possibilitat de jugar a Europa, però vull recordar que tenim un partit important i demano que estiguem concentrats exclusivament a aconseguir els tres punts”.

Douglas Luiz i Brahim

Des de Girona esperen que el Manchester City segueixi reforçant la plantilla en forma de cessions, tal com ha fet durant els últims anys. Sense anar més lluny, Eusebio ja compta amb dos talents procedents d’Anglaterra: Aleix Garcia i Patrick Roberts. En les pròximes hores s'hi podrien afegir el brasiler Douglas Luiz, que ja va jugar el curs passat a Montilivi, i el malagueny Brahim Díaz. Especialitzats en tasques ofensives, la seva arribada podria estar vinculada a la marxa de Portu, i serviria per augmentar la nòmina de futbolistes del tècnic val·lisoletà, debilitada si es confirma la marxa del murcià al Sevilla. “Si hi ha qualsevol moviment, tenim hores suficients per contrarestar-ho. Tenir nois del City és un avantatge i estem oberts a això. Si considerem necessari que vinguin, ho treballarem. Entenem que serien dos bons reforços però veurem què passa, tot pot passar i l’únic que volem transmetre és que seran benvinguts. Jugadors de nivell sempre ens permetran avançar”, ha finalitzat.