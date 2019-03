Eusebio Sacristán: “Tenir Stuani és un luxe”

"Són tres punts molt importants, però ens queda un llarg camí per recórrer i hem de continuar treballant. Era una nit difícil perquè el Rayo ens ha pressionat molt. Hem sabut ser intensos per contrarestar-ho, fent una feinada brutal", ha assegurat Eusebio Sacristán, contentíssim amb una victòria que allunya una mica més el seu Girona de la línia vermella. "Hem jugat un gran partit, hem tingut molta determinació per guanyar. A la segona part hem patit una mica més, però crec que ho hem controlat bé".

Els set punts sumats pel Girona dels últims nou en joc han arribat després d'un canvi de sistema (del 3-5-2 al 4-1-4-1) del val·lisoletà: "El nou dibuix està funcionant i els jugadors s'hi senten còmodes. Això ens està permetent que els rivals no ens arribin amb facilitat i que, quan recuperem la pilota, estiguem molt més ben situats". Eusebio, que ha dit que tenir a Stuani "és un luxe", s'ha desfet en elogis cap al pitxitxi blanc-i-vermell. "No només marca gols, s'ha de valorar tot el que fa en la fase de construcció, ja sigui aguantant la pilota, amb un alt compromís defensiu o repartint assistències. És un gran exemple per a la resta de l'equip". L'entrenador del Girona també ha volgut destacar el nivell de Pedro Alcalá. "És molt difícil respondre com ho està fent després de certa inactivitat. Té molta capacitat i personalitat, ens està ajudant moltíssim. Quan no ha jugat, ha continuat treballant amb força; això diu molt de la seva actitud", ha acabat.