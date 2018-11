Eusebio Sacristán: “Som un equip on tothom és important”

“Aquesta victòria vol dir que som un equip on tots som importants, ens necessitem per aconseguir l’objectiu i els jugadors ho creuen. Tothom està preparat per participar i ajudar, les baixes només han contribuït al fet que altres companys ensenyin la seva vàlua. Mitjançant la solidaritat, ho hem tirat endavant”, ha dit un Eusebio eufòric després del triomf del Girona contra el València (0-1). “Sabíem que seria difícil i hem patit, sobretot perquè ells han tingut moltes ocasions, però hem mantingut la porteria a zero amb sacrifici. Hem tingut molta fe, tot i estar sotmesos hem cregut que el nostre moment arribaria i el gol ha estat el premi”.

El tècnic val·lisoletà ha reconegut que l’equip, malgrat les baixes, passa per un moment de forma increïble, lligats set dels últims nou punts. “Portem dues victòries consecutives, vivim un moment bo que hem d’aprofitar. Hi ha un abans i un després del partit contra l’Eibar. Recordo que li donàvem voltes al sistema perquè no teníem clar amb quin dibuix ens trobaríem més còmodes i ara li estem donant continuïtat a la defensa de tres”. Bounou i Pere Pons han estat els noms propis de la victòria. Del marroquí, Eusebio ha descrit que “ha estat espectacular”. “És un jugador amb una mentalitat molt positiva, el seu dia a dia és exemplar. No només és un gran porter, també és un gran company. Pràcticament, podem dir que ens ha donat la victòria però el treball de tots ha estat molt gran”.

Sobre Pere Pons, l’autor del gol, ha respost: “No sabia en profunditat el seu potencial i el que suposa per l’equip, és un noi molt treballador. Lluita totes les pilotes, es baralla pels companys, és intel·ligent tàcticament i sap interpretar bé el seu paper. I no deixa de creure, juga amb fe. Això diu molt d’ell. Ha treballat des de la mentalitat, malgrat començar amb menys participació de la que ell esperava”. Per acabar, també li han preguntat per Patrick Roberts, que ha estrenat titularitat amb nota. “Per no haver jugat molt, el seu nivell ha estat elevat i ho ha sabut aprofitar. Té un desequilibri interessant, per això està entre nosaltres. Si no ha jugat més, és pel nivell dels seus companys. Sempre li hem donat suport i partits com el d’avui ensenyen que la competència és molt bona”, ha finalitzat.