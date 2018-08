Eusebio Sacristán: “Les sensacions són importants, estem transmetent aspectes positius”

“Les sensacions són importants, estem transmetent aspectes positius. Per l’ànim, tot això és molt positiu i quan els futbolistes veuen que les coses surten bé, s’animen” ha dit Eusebio Sacristán, que s’ha estrenat a la banqueta de Montilivi amb un debut enlluernador. “Volem trobar les virtuts dels últims anys més el que nosaltres puguem aportar, em satisfà que avui hàgim pogut donar aquesta imatge. Hem d’equilibrar l’equip per poder pressionar a camp contrari, amb una línia de 4 al darrere i l’aposta per un pivot defensiu”. Abraçat a un 4-3-3 consensuat amb la plantilla, el tècnic castellà considera que les funcions del dibuix són més importants que el mateix. “Més que parlar del sistema, posem l’èmfasi en les fases del joc, de com ens sentim en segons quins contextos. Si ens arrepleguem més o menys, en quina posició trobem més equilibri... Els futbolistes se senten còmodes i encara estem descobrint com poder ser més efectius. Avui ho hem vist, el Tottenham ens ha exigit, ens ha creat problemes. Especialment, al primer temps. Ho hem sabut corregir i a la segona meitat hem respost millor, tenim molt marge encara” ha valorat.

El Girona només ha encaixat dos gols en els sis partits d’estiu. Ambdós, a pilota aturada. “Que no ens creïn ocasions és més important que no encaixar, el funcionament defensiu està sent bo malgrat que avui hem tingut certes dificultats. Ens queda feina per fer, però repeteixo que sempre és millor que aquesta vingui acompanyada de resultats positius” ha analitzat Eusebio, que també ha parlat de tres noms propis: Pedro Porro, Borja García i Portu, l’MVP del Trofeu Costa Brava. “Espero que Portu, si tenia algun dubte de què pot fer si continua amb nosaltres, se l’hagi tret de sobre”. Borja García ha donat una lliçó magistral de repartir el joc. “Té un perfil molt diferent del que ja tenim, li agrada venir a rebre i es troba a gust en posicions intermitges. Desitgem que intervingui el màxim possible i pugui explotar les seves millors condicions”. Per acabar, ha mostrat la seva satisfacció amb Pedro Porro. “Ens agraden els laterals amb recorregut i Pedro ha demostrat coses interessants. Està rendint a un bon nivell però també tenim altres recursos: Aday, Mojica, etc.”.