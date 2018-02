La Federació decideix dilluns si convoca eleccions amb el Mundial de Rússia com a amenaça

A la Federació Espanyola (RFEF) se li està acabant el temps. Necessita solucionar urgentment la situació d'interinitat que viu des que Ángel María Villar va ser destituït del càrrec de president arran de la seva implicació -i posterior empresonament preventiu- en el marc de l'operació Soule. L'ens necessita una junta i un nou president escollits democràticament, i tot enmig de l'amenaça de la FIFA de deixar Espanya sense anar al Mundial, precisament per aquests enrenous a la RFEF i les múltiples ingerències polítiques que ha viscut per part de l'estat espanyol.

La situació, evidentment, és complexa, i està pendent d'un recursa al Tribuanl Administratiu de l'Esport (TAD) i d'un dictamen del Consell d'Estat. Mentrestant, l'ens el presideix de manera interina Juan Luis Larrea, que ostenta el càrrec des de la destitució de Villar. Inicialment, era una junta ordinària que, a finals de gener, es va convertir en junta gestora a l'espera de nous comicis. Ara, a la reunió d'aquest dilluns, haurà de decidir entre tres opcions: si convoca noves eleccions només a la presidència, si fa eleccions totals remodelant també l'assemblea o si manté la junta provisional unes setmanes més. L'escenari més probable, i el que sostenen els dirigents de la RFEF, és que s'acabin convocant els comicis a la presidència i que Larrea deixi el càrrec de president interí per convertir-se en candidat. Aquesta votació seria el mes d'abril.

Més enllà de la necessitat de solucionar les coses a la RFEF, hi ha la interferència de la FIFA pel mig. Com que la destitució de Villar es va fer a través del TAD -organisme que depèn del Consell Superior d'Esports-, i que Villar estava sent investigat -però no jutjat ni condemnat-, la FIFA ho va interpretar com una interferència política a la gestió de la Federació. Per aquest motiu va obrir una investigacó interna per mirar d'aclarir-ho, amb una reunió entre l'organisme futbolístic internacional i Espanya (Govern, CSD i Federació). En el cas d'acabar-se demostrant que els estaments polítics haguessin intervingut injustificadament a la RFEF, la selecció Espanyola hauria perdut la plaça al Mundial de Rússia de l'estiu.

Però aquest últim extrem sembla difícil que es doni. La reunió entre la FIFA i les altes esferes espanyoles es va produir aquesta setmana, i el pacte va ser que se solucionaria el conflicte a través dels "mecanismes legals" establerts. Per tant, tot apunta que en la reunió de la junta gestora d'aquest dilluns la RFEF decidirà no dilatar més el tema i convocar eleccions.

El TAD i el Consell d'Estat

Tot i que hi ha un assumpte pendent, i són les resolucions pendents del TAD i del dictamen del Consell d'Estat. I és que, en funció d'aquests informes -que fa setmanes que es dilaten-, el procés electoral que començaria aquesta mateixa setmana podria quedar invalidat.

El principal dubte està en saber si s'hauria de d'escollir només president o bé si també s'hauria de fer eleccions a l'assemblea -que actua com una espècie de parlament que escull després el màxim mandatari-, i que té mandat fins al 2020. El cas és que les resolucions podrien dictaminar que Villar va fer servir el seu càrrec per condicionar la composició de l'assemblea i, per tant, s'haurien de tornar a elegir els 120 càrrecs que corresponen als clubs, jugadors, entrenadors i àrbitres, tant de futbol 11 com de futbol sala.

Inicialment, el TAD era partidari de fer eleccions totals, si bé va demanar un informe al Consell d'Estat abans de pronunciar-se. Per ara no ha arribat l'informe, i per tant tampoc ha arribat la decisió del tribunal.

Tres escenaris sobre la taula

Aquest dilluns se sortirà de dubtes. La gestora de la Federació decidirà, doncs, entre tres opcions. La primera és dilatar el procés, amb el risc que això suposa de cara a la FIFA però al·legant que estan pendents de les resolucions del TAD i del Consell d'Estat. La segona, i la preferida per la RFEF, és repetir només les eleccions a la presidència cap a l'abril. I la tercera, obrir un procés electoral per totes les parts.

Si finalment la RFEF aposta per noves eleccions a la presidència, també està previst que Larrea dimiteixi del seu càrrec per passar a ser candidat. El dirigent basc també és qui, en l''statu quo' actual, té més opcions de guanyar els comicis.