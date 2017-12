La Federació somia un Catalunya-Argentina

El Mundial de Rússia pot obrir les portes a un amistós de la selecció catalana durant la primavera. Com que la majoria d’equips classificats per a la cita vindran a fer la preparació a Europa, la Federació Catalana (FCF) mou fils perquè un d’aquests sigui el rival de Catalunya en un amistós que es disputaria al maig o al juny. I una de les seleccions candidates, com va dir Andreu Subies a Catalunya Ràdio, és l’Argentina, combinat que ja va jugar contra la selecció quadribarrada el 2009.

Però el desig del president de la FCF no serà fàcil de complir. Hi intervenen el factor econòmic, el logístic i el futbolístic. Ara com ara només s’ha fet un primer acostament amb seleccions ja classificades i la resposta, segons explicava Subies, era positiva. Però les diferents federacions emplaçaven la FCF a tornar-ne a parlar al principi del 2018, quan elaborin el pla de preparació per al Mundial. Les negociacions finals es farien a través d’agents FIFA, especialistes en aquests partits internacionals.

El fet que moltes seleccions d’Amèrica i de l’Àfrica vinguin a Europa a fer la preparació pot facilitar les coses a la FCF logísticament, perquè rebaixaria el cost del trasllat i l’allotjament del rival. En el cas de l’Argentina, amb qui ja hi ha hagut intercanvi de correus, l’equip podria fer l’estada prèvia a Barcelona, cosa que facilitaria encara més les coses per arribar a un hipotètic acord.

Els dos grans esculls

Però aleshores apareixen dos factors més. El caixet del rival -en el cas dels grans equips, com l’Argentina i el Brasil, supera el milió d’euros- i, encara més preocupant, els jugadors de què podria disposar la FCF. I és que depenent de les dates, la majoria de futbolistes de primer nivell -Piqué, Sergi Roberto, Cesc...- no podrien venir perquè estarien concentrats amb Espanya.

Arran d’aquest últim escull, la Federació tindria dues possibilitats. La primera seria presentar una selecció B, sense els noms principals, opció que no acaba de convèncer els dirigents de la FCF. L’altra opció que hi ha damunt la taula és buscar una data al tram final de la temporada -en una setmana en què el Barça no tingués partit en dimecres, o just després de l’últim partit i abans que les primeres espases es concentressin amb la selecció espanyola-. Aquesta última opció sedueix la FCF però llavors torna a aparèixer el problema logístic, perquè probablement les seleccions encara no hauran començat l’estada a Europa.

“Sabem que serà difícil”

Andreu Subies va explicar la seva idea als directius de la FCF en l’última reunió de junta. El president no els va dir noms de possibles rivals i només va dibuixar les línies mestres del projecte. La premissa principal passa per trobar una selecció de primer nivell. “Sabem que serà difícil dur-ho a terme, però també tenim clar que, si es fa, serà una cosa amb cara i ulls. No volem fer el ridícul”, adverteix un dels directius que van ser a la reunió.

Per a la FCF, i en especial per al president Subies, el partit seria una manera de compensar els aficionats de la selecció perquè no s’ha fet el tradicional partit nadalenc del combinat quadribarrat, en part per la situació política a Catalunya. La Federació va tenir damunt la taula la possibilitat de jugar un amistós aquest desembre a Tunísia, tot i que al final no va ser possible per falta de jugadors.