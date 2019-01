Ferrari homenatja Schumacher

L’escuderia Ferrari va inaugurar ahir una exposició al seu museu de Maranello, al nord d’Itàlia, per retre homenatge a l’expilot Michael Schumacher, coincidint amb el 50è aniversari del set vegades campió del món de Fórmula 1, que està retirat de la vida pública des del 2013, quan va patir un accident greu d’esquí. “El nostre campió compleix avui [ahir] 50 anys. Tots estem amb tu”, va escriure l’escuderia a través del seu compte de Twitter.

Centenars d’aficionats, a més de diversos representants de les diferents escuderies de la Fórmula 1, van anar al museu per veure la mostra, titulada Michael 50, en la qual es fa un recorregut per la història i l’extraordinària carrera del campió alemany. L’exposició ha estat organitzada en col·laboració amb la fundació Keep Fighting.

A la Sala de les Victòries els visitants poden veure alguns dels models més importants que Schumacher va pilotar al llarg dels onze anys a la marca del Cavallino Rampante. Destaquen, per exemple, l’F310 del 1996, amb el qual el pilot va guanyar tres curses; l’F399, el cotxe amb el qual va guanyar el títol de constructors el 1999; o els F1-2000, F2002 i F2004 amb els quals va proclamar-se campió de pilots.

La mostra també presenta la cara menys coneguda de Schumacher, la de desenvolupador, ja que després d’abandonar la F1 va seguir a Ferrari per col·laborar amb l’escuderia entre el 2007 i el 2009, quan va tornar a la competició a l’equip Mercedes. Prèviament, Schumi havia pilotat per a Benetton, amb la qual va guanyar els dos primers campionats mundials, el 1994 i el 1995.