Fitxar un central, condició imprescindible

Poc més de 24 hores després que Ronald Koeman no amagués en roda de premsa que la posició de central és una de les que més necessita reforçar el Barça abans del tancament del mercat dilluns, el tècnic holandès va perdre Clément Lenglet en el duel contra el Celta. El marcador francès va veure la segona groga a les portes del descans després d’una expulsió rigorosa, ja que la segona cartolina la va rebre després d’una falta a Denis Suárez que el col·legiat madrileny Carlos del Cerro Grande hauria pogut sancionar només xiulant falta. Koeman el perd abans de rebre el Sevilla aquest diumenge.

Si bé és cert que Lenglet va deixar anar el braç -un gest que no és la primera vegada que fa i que hauria de corregir- i que va impactar prop del rostre de Denis Suárez i va obstaculitzar la seva carrera, en cap cas sembla que el central francès faci prou per donar un cop amb el colze o agredir l’exjugador blaugrana. El principal factor que podria explicar la decisió de l’àrbitre és, precisament, la proximitat del braç de Lenglet a la cara de Denis Suárez, malgrat que el càstig apunta a excessiu. És la quarta expulsió del francès amb la samarreta blaugrana. Koeman, Piqué i Messi van mantenir una conversa amb el col·legiat al túnel de vestidors just abans de l’inici de la segona part per demanar-li explicacions. De fet, Del Cerro Grande va entrar al terreny de joc mentre seguia dialogant amb l’astre argentí. La implicació de Messi, després de la seva manifesta voluntat de marxar fa només uns dies, és un bàlsam per al barcelonisme. En una acció similar al segon temps, l’àrbitre no va ensenyar la que hauria sigut la segona targeta groga a Renato Tapia.

Araujo compleix amb nota

Ronald Araujo, futbolista amb dinàmica del primer equip però que manté la fitxa del filial, va ser l’encarregat d’entrar ràpidament al terreny de joc en substitució de Griezmann, l’atacant sacrificat per Koeman. L’uruguaià, de 21 anys, va complir amb sobrietat i sense complicacions en un duel exigent, però un equip com el Barça necessita almenys tres centrals de primer nivell i que Araujo tingui marge per poder seguir creixent.

Eric García és el nom pretès. 20 milions d’euros separen el Manchester City i els blaugranes per un futbolista que no ha renovat amb els citizens per poder tornar. Fonts de la negociació asseguren que s’estudien fórmules de pagament, fins i tot amb altres jugadors pel mig, per intentar arribar a la xifra desitjada pel City. La bona relació entre Òscar Grau, el CEO del Barça, i Ferran Soriano, director executiu del club anglès, serà clau.