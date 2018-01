El Formentera s'acomiada de la Copa amb honor (2-0)

El Formentera s'ha acomiadat aquest dimecres de la Copa del Rei als vuitens de final, eliminat a mans de l'Alabès. Els illencs, però, tot i perdre també en el partit de tornada (2-0), han plantat cara contra els vitorians a Mendizorrotza (global de 5-1 per als vitorians).

Tot i la derrota, el Formentera ha estat valent i ha discutit la pilota a un Alabès que ha fet valer la diferència de categoria entre els dos clubs per passar ronda. Els gols, de fet, no han arribat fins a la segona meitat. El primer l'ha anotat Ermedin Demirovic (55') i el definitiu l'ha fet Alfonso Pedraza al límit del temps reglamentari.

El Vila-real, eliminat

On hi ha hagut més emoció ha estat a l'Estadi de la Ceràmica, on el Vila-real ha fregat la remuntada contra el Leganés. Els madrilenys, que havien guanyat a l'anada per 1-0, també s'han avançat al marcador en el partit de tornada, amb un gol d'El Zhar al minut 31.

Però el Vila-real ha reaeccionat i Daniel Raba, aprofitant un mal refús defensiu, ha igualat el partit (48'). Els groguets han dominat i han generat ocasions, però no han pogut fer el segon gols fins al 89, obra de Cheryshev. Tot i bolcar-se a l'atac, no han tingut temps de culminar la remuntada.