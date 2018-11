El Fraikin Granollers s'estrena a la Copa EHF contra el Gorenje Velenje eslovè

El Fraikin Granollers espera mantenir aquest diumenge (19:00 hores) davant el Gorenje Velenje eslovè a la Copa EHF, la seva condició d'invicte com local al Palau d'Esports. El conjunt català arriba al partit d'anada de la tercera eliminatòria de la Copa EHF -la primera en la qual entren en competició els equips estatals aquesta temporada- després de derrotar un dels seus rivals directes a la lliga Asobal i que també s'estrenarà diumenge en la competició continental, el Liberbank Cuenca. Una victòria que va permetre als d'Antonio Rama rescabalar-se d'una derrota inesperada a Alcobendas.

El seu rival, el Gorenje Velenje, no serà un contrincant que li posi les coses fàcils a un Granollers que aspira a arribar per cinquena temporada consecutiva a la fase de grups de la Copa EHF, la seva competició predilecta de la qual ha estat campió dues vegades. D'arribar partiria com a cap de sèrie en el sorteig, al costat dels alemanys Füchse Berlín, Magdeburg i Hannover-Burgdorf, sempre que superin també aquesta tercera eliminatòria.

"És un equip amb bons llançadors, on destaca el lateral esquerre Nikola Spelic, amb bona finalització des dels extrems i amb centrals que juguen amb molt criteri en atac, típic dels equips eslovens", apunta el tècnic del Fraikin Antonio Rama.

El Gorenje Velenje obligarà a canviar les dinàmiques ofensives del Fraikin, acostumat a la lliga Asobal a trobar-se amb defensa 6-0. "Fan una defensa 5-1 amb un avançat molt corpulent que ens obligarà a començar els atacs des de molt lluny", diu Rama. "A més, el seu centre defensiu és molt agressiu i els seus porters tenen bons percentatges", afegeix.

Per superar aquesta defensa 5-1 el tècnic del Fraikin planteja un atac que intenti desconnectar a l'avançat de la resta de la defensa "per aconseguir les millors situacions per buscar el joc amb el nostre pivot o per trobar situacions de desequilibri que permetin començar situacions d'un contra un amb avantatge". Rama es planteja aquesta primera eliminatòria, inicialment, amb la idea d'anar a guanyar els dos partits.

"Hem d'intentar aprofitar el teòric desconeixement que tenim l'un de l'altre, per ser la primera eliminatòria, i fer valer el nostre poder i el de la nostra afició al Palau d'Esports", afirma.

"Si guanyem els dos partits no hi haurà cap problema i l'objectiu estarà complert, però depenent de com vagi aquest primer partit plantejarem el segon. Sens dubte, un bon resultat aquí facilitarà les coses", conclou.

Rama destaca també la bona tasca feta pel club per seguir al peu del canó després dels nombrosos canvis soferts a l'equip. "Parla molt bé del treball que es fa en el club, amb uns entrenadors que segueixen una línia que permet pujar al primer equip jugadors de gran nivell i amb una direcció esportiva que sempre intenta fitxar de la millor manera possible", afegeix.

Per al partit de diumenge a Rama se li plantegen diversos problemes a l'hora de fer la convocatòria. Els dos porters, Marc Guàrdia i César Bombom Almeida, estan amb grip. El primer ja no va estar present dimecres davant el Liberbank Cuenca i és dubte seriós per al partit de diumenge, mentre que el porter brasiler sí va estar davant el Cuenca però divendres també estava en fase gripal.

A més, el central Borja Lancina podria causar baixa doncs dimarts es va torçar el turmell -tampoc va entrar en la convocatòria de dimecres-. Si es confirmés la baixa de Lancina, els joves del planter Ian Tarrafeta i Pol Valera podrien formar duo al centre de l'atac vallesà, mentre que el jove porter del filial Nil Guiteras podria entrar en la convocatòria de diumenge i estrenar-se en competició europea en el cas que algun dels dos porters causés baixa.

Víctor Sáez, Adrià Martínez i Sergi Franco seran altres jugadors que podrien estrenar-se en competició europea en un partit en el qual el conjunt català podria arribar als 4.000 gols en competició europea. Per a això haurà d'arribar als 25 gols.