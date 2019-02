Frenkie de Jong, a punt per al seu gran repte

“Jugar contra els millors equips, a les grans competicions... Ho porto somiant tota la vida”. Fa uns mesos Frenkie de Jong deixava clar que, davant d’un repte, no tremola. Just al contrari, s’il·lusiona. Als 21 anys, el migcampista holandès sap que la temporada que ve jugarà al Barça, en una aposta que omple d’orgull la direcció esportiva blaugrana, ja que han passat per davant de clubs com el PSG o el Manchester City. Abans, però, De Jong encara els últims mesos amb un Ajax sempre preparat per produir talent però amb problemes per traduir-lo en resultats, com demostren a la lliga, on segueixen lluny del líder, el PSV. Avui l’Ajax rep el Reial Madrid (21 h / Movistar Champions) en un partit en què De Jong era dubte per problemes físics. Finalment, però, podrà jugar, tal com va confirmar ahir el tècnic de l’Ajax, Erik ten Hag.

Per a De Jong, serà un partit diferent. El primer a Europa des que va lligar el seu destí amb el Barça, i justament contra el Madrid. “Està preparat, amb moltes ganes”, deia Ten Hag. “És un jugador amb un caràcter molt fort, no s’espanta”, afegia el periodista holandès Frank Heinen. Als 21 anys, Frenkie de Jong sap que l’Ajax no és favorit, malgrat haver plantat cara al Bayern a la primera fase de la competició. Des que l’equip d’Amsterdam ha tornat a jugar partits oficials després de l’aturada nadalenca, la màgia del conjunt, que va jugar grans partits els mesos d’octubre i novembre, ha desaparegut, inclosa una derrota humiliant per 6-2 al camp del Feyenoord. L’Ajax, de fet, només ha guanyat dos dels cinc partits jugats aquest any 2019, amb un empat a casa contra el Heerenveen (4-4) i una derrota aquest cap de setmana al camp de l’Heracles (1-0), partit en què l’equip va batre el rècord de la temporada de pilotes perdudes.

Format al Willem II, en què va debutar amb 16 anys, De Jong va ser reclutat per l’Ajax per jugar al filial dues temporades, abans de fer-se ràpidament un lloc al primer equip com a titular, al costat del seu amic Matthijs de Ligt, un defensa que el Barça també vol fitxar a l’estiu. “De Jong té un talent especial, però encara està en desenvolupament. De Ligt i De Jong segueixen sent jugadors massa joves”, deia Louis van Gaal, exentrenador tant de l’Ajax com del Barça, en una entrevista amb la revista Panenka. “El partit contra el Madrid és molt important per a De Jong, ja que és un escenari de màxima exigència, just en un any en què li toca demostrar que tot el que s’ha dit d’ell és cert. Molta gent no s’acaba de creure que pot fer contra equips grans el mateix que ha fet contra els equips de la lliga holandesa. Hi ha cert escepticisme amb ell, i ara li toca enfrontar-se al Madrid amb un Ajax que està jugant malament després de l’aturada de Nadal. Ara bé, es creix quan toca, li agraden els reptes i té personalitat. Amb Holanda, va jugar realment bé contra rivals tan durs com França i Alemanya”, diu Tomàs Martínez, especialista en futbol holandès. “La meitat de clubs importants d’Europa han volgut fitxar-lo, i ell ha parlat amb la gent del PSG i el Manchester City. Amb Guardiola, per exemple. I, quan tothom parla de tu, tens més pressió. Però està preparat, és un noi amb les idees clares, tot i que el Madrid és favorit, per descomptat”, reconeix Frank Heinen, que recorda que la temporada passada De Jong va ser el jugador amb la mitjana d’encert en la passada més alta del futbol holandès, i també va ser el que va tenir més èxit en els dríblings. “De qualitat en té, i segurament en un equip com el Barça el seu joc millorarà”, afegeix Heinen. De Jong, a l’espera de vestir de blaugrana, tindrà un primer tastet de què se sent quan es juga contra el Reial Madrid.