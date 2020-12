"El Barça és un equip candidat a guanyar la Champions"

Aquest estiu va decidir embarcar-se en una nova aventura. Eindhoven passava a ser la seva nova casa. Gio Carreras (Begur, 1989) deixava enrere els set anys a la plantilla del València –equip del qual va ser capitana quatre temporades– per anar a militar a l'equip neerlandès. Ara, en el seu debut a la Champions, s'enfrontarà al Barça en els setzens de final (16.30 h, Esport3). L'equip dirigit per Lluís Cortés arriba com a clar favorit després del nivell demostrat en l'última temporada a la competició continental i el bon paper fet a la Lliga, torneig on es manté intractable. Tot i que l'enfrontament és a doble partit, el PSV de Carreras posar contra les cordes el conjunt blaugrana.

Com encareu el partit?

És un partit molt especial, sobretot per a mi. Podré tornar a Catalunya i jugar contra el Barça, que sempre és un partit d'aquests que t'agrada jugar. És un dels equips a priori que és candidat a guanyar-la… la veritat és que quan va sortir la notícia aquí la gent es va tornar boja i tothom té moltes ganes que arribi el moment i competir. Sabem que serà molt complicat perquè és un gran equip i ho està demostrant a la Lliga. No tenim res a perdre, tot al contrari, tenim moltes coses a guanyar. Quan acabi l'eliminatòria veurem quin és el resultat i ens aportarà moltes coses positives a l’equip.

Serà el debut a la Champions tant per a tu com per a l'equip. Quins ànims hi ha al vestidor?

És un ambient de felicitat i il·lusió. De ben petita sempre he desitjat jugar aquesta competició i a més a més si ho fas contra un equip tan gran com el Barça crec que encara té més sentit la il·lusió amb la qual vas a entrenar i que arribi el moment. Crec que per a l'equip i per al club també és una cosa molt especial, ja que és la primera vegada que juguem la Champions. La majoria no ha jugat mai aquesta competició i ho fa encara més especial. L'equip està amb alegria, amb ganes que arribi el moment i de gaudir-ne. Hem de viure el moment i gaudir-ne i endavant, a veure si podem treure un bon resultat.

Al veure que us tocava enfrontar-vos a les blaugranes, què vas pensar?

Jo en un principi volia que fos un altre club, ja que m'agradaria anar a un altre país i jugar contra altres equips, però quan vaig veure la il·lusió amb la qual la gent s'ho va agafar, les meves companyes, vaig pensar: és un dels millors equips d'Europa i per què no. Som conscients que serà un partit molt complicat i que ens exigirà moltíssim en els dos partits, però bé, és futbol i sabem que tot pot passar.

Quins són els vostres punts forts de cara al partit?

Tenim jugadores que a nivell físic són molt fortes, tenim una pressió bastant bona, alta i agressiva. Al Barça és molt complicat prendre-li la pilota. Veient els seus partits, hem vist que altres equips els estan esperant al seu camp. El plantejament nostre encara no te'l puc explicar, però segur que hi ha moments de tot: en què anirem a la pressió, en què ens pressionaran també i haurem d'estar basculant... Segur que el nostre pla serà interessant i espero que el Barça se senti una mica incòmode.

651x366 Gio Carreras en un partit de la lliga neerlandesa / PSV Eindhoven Gio Carreras en un partit de la lliga neerlandesa / PSV Eindhoven

L'eliminatòria és a doble partit. ¿Això redueix encara més les possibilitats de sorprendre?

Quan és a un partit pots tenir la sort que el rival tingui un dia en què no estigui gaire encertat. A dos partits es complica més. És molt important el primer partit que tenim a casa treure el resultat que ens deixi amb opcions de poder anar a Barcelona. Qui sap, potser arribem amb un resultat molt ajustat. Sabem que el Barça és un equip que li agrada tenir la pilota, que té molta paciència i no es posa nerviós si no marca un gol, així que nosaltres també hem de jugar amb això. Hem d'estar tranquil·les i amb les oportunitats que tinguem, que potser poden ser poques, sabem que hem de ser efectives. Es tracta de confiar en el fet que el pla sortirà bé.

Estàs tocada físicament. ¿Està descartat que puguis jugar?

Al partit de dimecres no hi arribaré. Sigui com sigui estaré amb l'equip, veuré el partit encara que toqui estar a la grada, i a veure si a la tornada tinc sort i hi puc estar des de la gespa.

¿En quin moment està el futbol femení a Holanda en relació amb Espanya?

Hi ha clubs que sí que tenen un protocol intern on les jugadores tenen uns sous mínims i condicions molt bones i altres clubs en què les jugadores segueixen entrenant a última hora del dia i no tenen uns sous mínims. Penso que si hagués de comparar-ho, ho posaria cinc o sis anys darrere d'Espanya, però cada any s'estan fent passos, com s'està fent a Espanya.